Se consumó otro destrato a San Martín: un repaso histórico desde el siglo XIX

Este sábado, el presidente Javier Milei encabezará el acto de entrega del sable corvo del general al Regimiento de Granaderos.

Desde que decidió donar el sable a Rosas -genialidad sanmartiniana - este se convirtió en una lucha simbólica de proporciones . A veces complejas y otras no tanto, esta se trata de esas, de las simples que, por supuesto, abonan a la otra.

Desde su regreso en 1812 San Martín se convirtió, en cuerpo y alma, en el campo de batalla dónde combaten las dos argentinas.

Para unos fue, es y será el punto de partida para todo lo que está bien , para los otros, los menos, pero con más poder, el héroe con él que hay que convivir y cuando se puede “raspar” para que no se note su genialidad y lo lejos que está el resto, salvo Belgrano, otro al que “raspan” a menudo.

Si de hacer metáforas se trata se podría hacer una simplificación diciendo que combaten una Argentina para todos versus una Argentina para unos pocos al servicio del extranjero.

Los muchos lo aman a pesar de las “raspadas” y los pocos lo usaron, desvirtuaron y maltrataron en vida y, por qué no, en la eternidad. Nunca descansaron, ni descansarán.

El Gobierno encabezará este sábado la entrega de la mítica arma del Libertador.

Desde siempre fue maltratado guarangamente y, en su posteridad, desvirtuado finamente y con una delicadeza que se estudiará en las grandes universidades de comunicación social.

Pero, es necesario aclarar que, desde el momento en que falleció comenzó el gran plan de “esmerilar” a San Martín. Millones de litros de tinta y millones de árboles se gastaron para ello. En la actualidad se pude medir en años televisivos, radiofónicos y de redes.

Se lo acusó, o puso en dudas de tantas cosas que uno ya no recuerda. Solo decir, que de continuar así, en breve el General inglés Tomas Maitland será el que le dictaba las órdenes a San Martín en el cruce de los andes.

Con su testamento, plan magistral de San Martín para enviar un mensaje al cipayismo, comenzó otra etapa del plan para desvirtuarlo. La repatriación de sus restos fue un maltrato absoluto que merece otro escrito.

Pero volvamos al sable y todos sus periplos. Desde que los herederos de Rosas decidieron devolverlo todo ha sido un triste sainete.

El sable corvo de San Martín: un repaso histórico de su viaje

El traslado, continuando una costumbre de nuestros liberales, fue a cargo de la familia Terrero, no se hizo a través de los canales oficiales, sino que lo despacho uno de los nietos de Rosas. La embajada en Londres solo se encargó de poner los sellos garantizando que el sable era el sable.

No se asombre estimado lector, como ya se dijo, mucho peor fue la repatriación de los restos del Libertador, pero como adelanto y afirmación del análisis, sepa que el presidente Avellaneda llamó a una colecta popular para juntar los fondos, si como leyó el pueblo tuvo que hacerse cargo porque el Gobierno parece que no tenía dinero.

El general José de San Martín, Libertador de América, una figura que despierta tensiones en Argentina.

No crea que es por administrar bien sino como agravio simbólico a los “intereses del pueblo”. Solo decir que Rivadavia que dejó por escrito que su cuerpo no vuelva a Buenos Aires, ni a Montevideo y fue repatriado en 1857 con todos los gastos cubiertos por el Gobierno Nacional, que dé nacional no tenía nada porque estábamos separados entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, a buen entendedor pocas palabras.

También tuvo que hacerlo Josefa, la nieta de San Martín, al enviar los muebles y documentos de su abuelo a Mitre,… “los 6 cajones van dirigidos a Ud., libres de todo gasto”.

Retomemos los periplos del sable. Estará varios días en rada ya que nadie se hace cargo de la ceremonia y de los homenajes. Unos diarios de la época cuentan que todos los generales de la comisión se excusan. Solo el General Donato Álvarez, ya retirado, se presenta más por presión que por ganas.

No asiste Mitre, Roca, Pellegrini, B de Irigoyen ni Vicente Fidel López. Otros diarios hablan de la pobreza del acto y la poca o nula concurrencia tanto de funcionarios y como del pueblo, esto lo atribuyen a la poca publicidad que se hizo. ¿Le suena algo la poca publicidad?

Es tal la ofensa que Carranza, Director del Museo Histórico Nacional y el encargado de solicitarlo a la familia Rosas, escribe una carta, se encuentra en al archivo del MHN, que luego no envía dónde pide disculpas por la frialdad del acto. La que si le envía es más un agradecimiento personal que una narración de lo sucedido.

Pasados varios años será robado del Museo Histórico por la resistencia peronista en dos actos justificados con pretextos lamentables.

Será la excusa ideal para que quede en custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo hasta que Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, meses antes de entregar su presidencia de 8 años, se lo devuelve al Museo Histórico Nacional, en un acto que tiene más que ver con una chicana política, por la tardanza del hecho, que con una “reparación histórica”.

En su segundo mandato, Cristina decidió devolver el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional.

Pero como la realidad supera la ficción y empeora año tras año el último acto de este sainete, que seguramente no lo sea, tampoco tiene un sentido reparador y justiciero sino algo simple, muy simple.

La verdadera razón que no es buena, ni mala en sí y que nada tiene que ver con lo que escriben decenas de pensadores que saben su rol en este juego de rescribir la historia. Hay que reconocer que cada bando saben seguir el guion y de paso abonar a la famosa grieta de la que tantos viven.

El futuro del sable corvo de San Martín

Lo único que mueve este pase de museo es la venta simbólica de “tickets” ya que se está reconstruyendo el museo de Granaderos a Caballo, anunciado como un museo de nuevo tipo y del que participan grandes “filántropos” de nuestra patria con llegada al poder de turno, de todos los turnos.

Pero más allá de todo la verdad verdadera y obvia se nos aparece, el contenido supera las formas. Para que el museo de “nuevo tipo” tenga un futuro asegurado y la gente acuda masivamente necesita de un objeto de “viejo tipo”, el sable de San Martín.

Es decir, digan lo que digan con las nuevas tecnologías, la carga simbólica de “algo real” vence a cualquier audiovisual, 3D, 4D, inmersiva, interactiva y todo lo que se les ocurra. Sin los objetos que dan sustento no hay nada que contar, solo experiencias sensoriales que no hacen mella en los pueblos.

Insisto no busque razones históricas, políticas, filosóficas en épocas dónde lo único que prima es el interés monetario. Si quiere encontrar las razones recuerde la máxima de oro en la política, siga el dinero y brota la verdad.

Lástima que en esta reyerta de “venta de tickets” queden en el medio dos instituciones que tanto han dado a la Argentina. Ni una ni la otra merecen esto, y menos que menos, la figura de San Martín,

Aunque seguramente estaría feliz de volver al centro de la escena, lugar dónde él siempre supo que vence.

Cumple funciones educativas en el Instituto Nacional Sanmartiniano. Lic. en Ciencias Sociales. Director Ejecutivo de la Fundación Quinquela Martín