La exdirectora del Museo Histórico volvió a criticar a Javier Milei por el traslado del sable de San Martín + Seguir en









Se trata de María Inés Rodríguez Aguilar renunció tras darse a conocer la noticia del traslado de la reliquia del prócer argentino. La ceremonia de entrega a Granaderos se llevará a cabo el sábado a las 19.

El sable corvo de San Martín, en el medio de la polémica.

La exdirectora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar,- quien renunció a su puesto a raíz de la decisión presidencial sobre el sable corvo del General José de San Martín - volvió a criticar la decisión de Javier Milei de entregar la reliquia del prócer al Regimiento de Granaderos: “Es una apropiación para legitimar su propia imagen”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la historiadora, la medida que reabre una discusión histórica atravesada por disputas políticas e ideológicas.

El traslado del sable de San Martín A días de la ceremonia - pactada para el día sábado - Rodríguez Aguilar aseguró que el movimiento del sable contradice la voluntad de la familia de Juan Manuel de Rosas —quien había establecido que el objeto permaneciera en el museo— y advirtió que se trata de una maniobra cargada de significado político.

image Rodríguez Aguilar aseguró que el movimiento del sable contradice la voluntad de la familia de Juan Manuel de Rosas. La historiadora recordó que San Martín donó el sable a Rosas hace más de un siglo y que, desde entonces, su custodia estuvo rodeada de conflictos. “Siempre estuvo vinculado a tensiones ideológicas. Primero con Sarmiento, después con los militares. Finalmente llega a la Argentina en 1898, tras la muerte de Rosas, con el encargo de la familia de que quede depositado en el Museo Histórico Nacional”, explicó en diálogo con C5N.

De acuerdo con su reconstrucción, al ingresar al país la pieza fue asignada al museo mediante un decreto firmado por el entonces presidente José Félix Uriburu. No obstante, el sable no quedó al margen de la violencia política: en la década del 60 fue sustraído en dos ocasiones por comandos peronistas. “Tras el segundo robo, con Onganía ya en el poder, se dispuso que fuera a Granaderos”, señaló.

La exdirectora remarcó que el museo mantuvo durante años el reclamo para recuperarlo y que recién en 2015, durante la gestión de Teresa Parodi y Araceli Bellotta, el gobierno de Cristina Kirchner ordenó su regreso al Museo Histórico Nacional, bajo la custodia permanente de cuatro granaderos. “En 2025 hubo un intento de que el sable volviera a Granaderos y ahora el presidente Milei, interpretando de una manera muy singular la donación, decide trasladarlo nuevamente”, cuestionó. También reveló que su dimisión era una posibilidad concreta desde hacía tiempo: “Desde el primer momento que hubo sospechas de que podía salir el sable, en julio de 2025, dije que si eso pasaba yo renunciaba. Y aquí estoy”. Cuándo y dónde se realizará el acto oficial de entrega El acto oficial de entrega del sable corvo ya tiene fecha y lugar confirmados. Según se informó días atrás, la ceremonia se llevará a cabo este sábado en el Campo de la Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, en un escenario que volvió a reavivar un debate que excede lo protocolar y pone el foco en el destino de una de las piezas más emblemáticas de la historia argentina. El decreto establece que el sable quedará bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, la fuerza creada por el propio Libertador. Además, señala que será la institución la encargada de garantizar su preservación, seguridad e integridad, de acuerdo con las normas y protocolos vigentes.