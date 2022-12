Inmuebles: brokers prevén estabilización del precio de las propiedades para 2023

Al hacer un balance de lo ocurrido en estos últimos 12 meses, Champanier aseguró que las ventas se incrementaron un 25%. “Si bien el año arrancó lento, a partir de mayo empezó a haber más demanda y desde el segundo semestre subió de manera notable gracias al sinceramiento de precios por parte de los dueños de los inmuebles”, explicó.

Mundial

Sin embargo, alertó que con la llegada del Mundial de Fútbol de Qatar las operaciones se estancaron más de lo deseado. “Se trata de un proceso similar al que sucede durante las elecciones, en que los potenciales compradores prefieren postergar sus decisiones”, admitió. En tanto, en 2020 la distorsión de la brecha entre el valor publicado y el de venta era de un 30%, bajó a un 20% en pandemia y actualmente está en el 5%. “Todo se fue acomodando debido a que las cotizaciones que hacen las inmobiliarias trataron de mediar entre las aspiraciones del vendedor y el bolsillo del comprador”, destacó Champanier, quien insistió en que “lo que no está en precio no se vende”.

Tipología

La tipología más demandada fueron los departamentos de 3 ambientes y los PH. Pero también surgió un nuevo nicho de negocios con los alquileres temporarios con la apertura de fronteras y la llegada de turistas extranjeros.

Como el mercado locativo se vio seriamente perjudicado por la ley de alquileres, “los dueños se dieron cuenta de que podían cobrar en dólares y obtener una ganancia del 60% con respecto al peso”, aseveró el CEO de RE/MAX Premium.

“Más de dos años después, somos testigos del fracaso rotundo de una ley de alquileres que no beneficia a ninguna de las dos partes y que generó un descalabro en el mercado inmobiliario”, sostuvo Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa.

“Nuestra visión es que el próximo año aumentará la venta de propiedades. Este repunte no será acompañado por un repunte en el valor de las propiedades. De hecho, consideramos que durante 2023 el valor de las propiedades caerá un 10% respecto a los valores actuales”, agregó.

Por último, Champanier insistió en que hasta que no haya créditos y la gente no tenga capacidad de ahorro los precios no van a volver a subir.