La Feria de Editores abre una edición marcada por el debate sobre la Ley del Libro Por Máximo Soto + Agregar ámbito en









La Feria de Editores abrirá este jueves en el Complejo Art Media con entrada gratuita y más de 300 editoriales independientes. La edición 2026 estará atravesada por la discusión sobre el proyecto del Gobierno para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera y contará con autores nacionales e internacionales, además de un libro de regalo para los visitantes.

La FED se desarrollará del 6 al 9 de agosto en el Complejo Art Media, con conferencias, presentaciones, actividades culturales y la participación de escritores de Argentina, Francia, México, Uruguay y Brasil.

Este jueves, 6 de agosto, da comienzo la FED, Feria del Libro independiente, que continuará hasta el domingo 9, de 14 a 21 horas, en el Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271, casi Dorrego. Si bien la entrada es libre y gratuita, los tickets se deben solicitar a través de Internet en passline o FED Feria Editores. Esto se debe a que, desde su inicio en 2013, este encuentro de lectores, autores y editores no ha dejado de crecer en cantidad de visitantes, el año pasado superó, en sus sólo tres días, los 31.000.

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Esta vez la FED se desarrolla en otra situación político clave para nuestra cultura, en el momento en que el gobierno, a través de un proyecto impulsado por el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, busca derogar la Ley 25.542, de Defensa de la Actividad Librera, que establece el mismo precio de venta (PVP) de los libros en todo el país. Tanto en las grandes cadenas, shoppings, farmacias, supermercados y plataformas digitales, como en las librerías barriales, de ciudades o localidades de provincia. La Cámara Argentina del Libro (CAL) sostiene que “la Ley 25.542 impulsa el precio único del libro; no para intervenir en el mercado, sino para garantizar que el mercado no limite el acceso a la cultura. Su objetivo es que haya más librerías, más editoriales, más autores y, en definitiva, que los lectores tengan más libros entre los cuales elegir”.

La “libertad de mercado” propuesta por el gobierno llevaría a una concentración que perjudica tanto a las grandes editoriales como a las independientes o pequeñas, achicando de ese modo, entre otras cosas, el abanico de posibilidades de lectura y la variedad, y por tanto de la libertad de elección. Por su parte, pasar los libros al sector puramente comercial, provocaría el dumping, la competencia desleal, que terminaría arrasando con buena parte de las librerías. En este sentido será central la charla que ofrecerá, para cerrar la FED, la destacada historiadora Camila Perochena “Editar el pasado para gobernar el presente” sobre la manipulación que se hace desde el poder del pasado según su conveniencia.

Al ingresar a la FED los visitantes recibirán un libro de regalo, si el año anterior fue “Estafa”, esta vez será “Trabajo”, con diez textos elegidos entre más de 500 presentados al concurso, y seleccionados por el escritor Ricardo Romero. Los asistentes cuentan al recorrer la feria y ver los libros expuestos, muchas veces no descubiertos en las librerías habituales, por ser de baja tirada, con una amplia programación que va desde conferencias, charlas, presentaciones, diálogos, una obra teatral, a una fiesta. Algunos de los muchos participantes en esos eventos son la visitante escritora francesa Violaine Bérot, la mexicana Socorro Venegas, la uruguaya Tamara Silva Bernaschina, el brasileño Felipe Charbel, y los argentinos Martín Kohan, Pablo Stefanoni, Juan Mattio, Mauricio Kartun, entre otros.