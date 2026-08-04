El príncipe de Jordania afirmó que fueron "chantajeados" por Gianni Infantino para votar su reelección + Agregar ámbito en









El príncipe Alí, presidente de la Asociación de fútbol de Jordania, emitió un comunicado afirmando que el presidente de la FIFA lo amenazó para asegurarse su voto.

El príncipe Ali bin al-Hussein, presidente de la Asociación Jordana de Fútbol, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Gentileza: Independent

La conducción de Gianni Infantino al frente de la FIFA atraviesa uno de sus momentos de mayor desgaste. Su alineamiento con Donald Trump durante el Mundial 2026, al punto de impulsar la expulsión del estadounidense Folarin Balogun tras un pedido del mandatario, y su intención de abrir la puerta al ingreso de capitales privados en los principales torneos, incluida la Copa del Mundo, profundizaron el malestar entre las máximas autoridades del fútbol internacional. El suizo-italiano enfrenta así crecientes cuestionamientos dentro de la dirigencia que integra la FIFA.

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En esta ocasión el mandatario de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Ali bin al-Hussein, subió un comunicado a su cuenta oficial de “X” acusando a Infantino de “chantaje” después de que el ente amenace a la organización de retener la ayuda económica –que les corresponde a todas las federaciones– si es que no votan a favor de su candidatura para la reelección en 2027.

El príncipe Alí con Diego Armando Maradona. Gentileza: Sport Sobre esta supuesta amenaza del presidente, Alí comunicó que estaba orgulloso de rechazar la oferta. “Está claro que el problema reside en el liderazgo. Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en ninguno de estos ni en otros asuntos, hasta que durante el Mundial me comunicaron verbalmente que si apoyaba a Infantino, eso contribuiría en gran medida a ayudar a nuestra federación. Nos enorgullece que Jordania defienda los valores éticos. No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación constituye un chantaje y nos negamos a ceder ante él”, aseguró.

El príncipe del país asiático fue uno de los candidatos a ser presidente de la FIFA en 2016, votación en la que terminó triunfando Infantino por primera vez. El jordano, por su parte, quedó en tercer lugar y nunca más volvió a postularse.

Ali bin Al Hussein. En el comunicado, Alí dejó ver su molestia. “Llevamos desde diciembre esperando el dinero de las bonificaciones para nuestros jugadores por la Copa Árabe en Qatar, que es un evento de la FIFA”, y agregó: “El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no se ha entregado, mientras que, al mismo tiempo, la FIFA presume de los miles de millones que tiene en reserva”, concluyó.

Por qué tambalea la reelección de Infantino Uno de los principales problemas de Infantino es que su relación con Trump fue ascendiendo políticamente a medida que transcurría el certamen. Primero la anulación de la roja a Balogun, para que pueda jugar contra Bélgica –caso que sucedió por primera vez en la historia de los mundiales–, luego se rumoreó que el presidente de EEUU quería impulsar la candidatura del suizo-italiano para ser el secretario general de la ONU y, en último lugar, la intención de vender los torneos a capitales privados. Esta última cuestión fue la que disparó directamente contra su presidencia. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), fue la principal organización en criticar su mandato, hasta que se le sumaron la CONCACAF, de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y la AFC, de Asia. Además, ciertas Asociaciones Miembro como la de Inglaterra, Gales, Finlandia y Serbia, también retiraron su apoyo. Infantino y Ceferin, presidente de la UEFA. Por otro lado, dos personas importantes en el vínculo Infantino-FIFA también se mostraron en contra del modelo FIFA Forward Enterprise (FFE): el secretario general, Mattias Grafstrom, y Arsène Wenger, jefe de Desarrollo Global del Fútbol y asesor técnico del IFAB. Grafstrom, aseguró: “Todos nos hemos visto inmersos en medio de una situación caótica, difícil de comprender y aceptar”, mientras que Wenger, sentenció: “La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria e incuestionable, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad”. Arsène Wenger, jefe de Desarrollo Global del Fútbol y asesor técnico del IFAB. La próximas elecciones de la FIFA se darán en el congreso de marzo 2027, en Marruecos, lugar en donde por fin se sabrá si la presidencia de Gianni Infantino seguirá en pie o desistirá luego de 11 años.