Insumos: ¿mejora la compra 22/23?

… que, mientras se desarticula el también fracasado (y anunciado) fideicomiso triguero, que no logró la baja en el precio del pan que esperaban algunos funcionarios; trascendieron ciertas variables “mejoradas” del dólar soja cuya primera versión tampoco tuvo éxito (dicen que se hicieron no más de 50 contratos). Los exportadores nucleados en Ciara-CEC comunicaron ayer que agosto volvió a ser récord en el volumen de liquidaciones del mes que acaba de terminar, con casi u$s3.400 millones, el agosto más alto en 20 años. La cifra, a su vez, eleva el monto liquidado en lo que va del año a casi u$s25.700 millones, monto que no alcanza para cubrir las necesidades del Gobierno, que pretende acelerar más las ventas de los productores ( dólar soja a $200 durante septiembre, aumento del volumen de equilibrio del maíz en 4 millones de TN, etc.) que, con otras medidas, podría permitir al Gobierno un ingreso adicional de u$s5.000 millones, según los cálculos del Ejecutivo. Lo concreto, hasta ayer, es que la indefinición terminó de paralizar totalmente el mercado de la oleaginosa, a la espera de los anuncios.