La música tradicional hace historia con el primer gran festival de folklore de Buenos Aires + Agregar ámbito en









Bajo el nombre de República Folklore, el encuentro fusionará a los máximos referentes del género con los talentos emergentes, en una celebración que entrelaza conciertos, platos típicos, vivencias únicas y raíces nacionales.

REPÚBLICA FOLKLORE - EL PRIMER GRAN FESTIVAL DE FOLKLORE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Con una propuesta que fusiona identidad y entretenimiento, República Folklore debutará en la Ciudad de Buenos Aires los días 21 y 22 de noviembre. Este nuevo espacio en la agenda nacional congregará a figuras consagradas y a las nuevas generaciones de artistas, combinando conciertos, una variada oferta gastronómica y experiencias culturales para todo el público.

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SOLE EN CONFLUENCIA-61.JPG República Folklore debutará en la Ciudad de Buenos Aires los días 21 y 22 de noviembre.

Cómo funciona Dale Play, el gigante del entretenimiento hispanoamericano Fundada por el empresario de la industria musical argentina Federico Lauria, Dale Play se consolida como una de las compañías de entretenimiento más importantes de la región hispanoamericana. Con el objetivo fundamental de impulsar y potenciar el crecimiento de los artistas, la estructura de la empresa se organiza en torno a tres divisiones comerciales principales.

En primer lugar, Dale Play Live —anteriormente conocida como Lauria Entertainment— se consolida como la división dedicada a la producción de espectáculos en vivo. Esta unidad cuenta con una sólida trayectoria de éxitos en la región, habiendo estado a cargo de las giras y presentaciones de figuras internacionales de la talla de Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Residente, Maluma, Luis Miguel, Camilo, Travis Scott y Rauw Alejandro, entre otros grandes exponentes de la música actual.

Dale Play Management se enfoca de manera exclusiva en la representación, el diseño estratégico y el desarrollo de carreras artísticas a escala internacional. Bajo esta ala se potencian las trayectorias de talentos globales que marcan la agenda musical, con una lista encabezada por figuras como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Rels B, Airbag y Lali.

La estructura se completa con Dale Play Records, el sello discográfico que reúne a los artistas que lideran el movimiento musical de las nuevas generaciones. Con una fuerte presencia y operaciones base en Argentina, España, Estados Unidos y México, la discográfica expande su alcance global impulsando las producciones de nombres clave de la escena contemporánea como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Rels B, Paulo Londra, Delaossa, Cazzu, Wos y Tan Biónica.