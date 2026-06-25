Boom exportador de carne a EEUU: salto del 369%, mientras el consumo interno toca mínimos de 20 años

En mayo, Argentina exportó a EEUU el mismo volumen de carne que en los primeros ocho meses de 2025, con ventas que alcanzaron u$s86 millones. La contracara del récord: el consumo interno cayó un 6,1% y se ubicó en su nivel más bajo en veinte años.

Las exportaciones de carne bovina argentina a Estados Unidos experimentaron un notable aumento del 369% en mayo, alcanzando las 11.000 toneladas y u$s86 millones, superando el volumen de los primeros ocho meses de 2025.

La carne bovina argentina registró un desempeño histórico en el mercado estadounidense. Durante mayo se exportaron 11.000 toneladas hacia Estados Unidos, el mismo volumen que se había enviado durante los primeros ocho meses de 2025. Además, las ventas alcanzaron u$s86 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 369%.

El dinamismo exportador posicionó a la carne como uno de los principales rubros de las ventas argentinas a Estados Unidos, junto al petróleo crudo y los metales preciosos. El resultado del intercambio bilateral en mayo fue un superávit de u$s373 millones a favor de Argentina.

Según datos del sector, las exportaciones totales al mercado estadounidense sumaron u$s878 millones durante mayo , un 76% más que en igual mes del año pasado . El intercambio comercial bilateral alcanzó los u$s1.383 millones.

La contracara de esta expansión exportadora es contundente: Argentina casi cuadruplicó sus ventas de carne vacuna a Estados Unidos mientras el consumo interno cayó un 6,1% en mayo, ubicándose en su nivel más bajo en veinte años. El fenómeno expone un cambio estructural en el mercado, marcado por el encarecimiento de la carne y la creciente orientación exportadora del sector.

El mercado local registró una fuerte retracción en la demanda, con un impacto directo en la estructura de consumo de proteínas animales. Si bien la brecha entre el precio interno y el externo se redujo, el valor internacional sigue siendo más elevado.

carne carniceria Argentina casi cuadruplicó sus ventas de carne vacuna a Estados Unidos mientras el consumo interno cayó un 6,1% en mayo. Reuters

Ariel Morales Antón, el presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores de la República Argentina, detalló en declaraciones a Infobae que factores como la pérdida de poder adquisitivo y la falta de oferta ganadera explican esta tendencia. La sustitución de carne roja por pollo y cerdo también se consolidó como una alternativa entre quienes buscan opciones más accesibles.

La pérdida de poder adquisitivo de los consumidores pesó fuerte sobre la caída del consumo. "Hoy el valor que tiene la carne para que la gente pueda convalidar esa rotación en volúmenes importantes como antes, se hace muy difícil", afirmó Morales Antón. Si bien la brecha entre el precio interno y el internacional se redujo, la carne sigue siendo cara en relación con los ingresos de la mayoría de los hogares.

La exportación cómo estrategia

El sector ganadero considera que la exportación es una estrategia necesaria para la economía nacional, dado el valor estratégico de mantener y recuperar mercados internacionales. La cuota Hilton, por ejemplo, cotiza a u$s25.000 la tonelada, muy por encima de los precios históricos de la carne en el país. La carne en el mercado interno se ubica entre u$s12 y 15 por kilo, con una tendencia a la dolarización del precio.

El presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores señaló que la oferta de carne vacuna se vio limitada por un problema de stock ganadero. El país cuenta actualmente con 51 millones de cabezas, lejos del récord de 60 millones alcanzado en 2006. Morales Antón indicó que para evitar la situación actual, Argentina debería tener entre 70 y 75 millones de cabezas.

Detrás del crecimiento de las exportaciones de carne se encuentra la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial organizada por PromArgentina entre el 27 de abril y el 1 de mayo. La iniciativa incluyó tres rondas de negocios para vincular a exportadores argentinos con compradores estratégicos del mercado estadounidense.