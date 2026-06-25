Scott Bessent respaldó el cambio de rumbo en la comunicación de la Fed + Agregar ámbito en









El secretario del tesoro avaló la decisión de Warsh de prescindir del llamado "gráfico de puntos" y manifestó su confianza en el flamante titular de la Fed, aunque advirtió que la Fed debe mantenerse atenta al impacto del conflicto con Irán y a la IA.

El secretario del Tesoro estadounidense expresó plena confianza en que Warsh conducirá la política monetaria en línea con los objetivos de la administración Trump.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, aplaudió el plan del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, de reducir las orientaciones sobre las tasas de interés futuras, pero señaló que los responsables de la política monetaria deben mantener una actitud abierta respecto al impacto del conflicto con Irán sobre la inflación y al aumento de la productividad impulsado por los modelos de Inteligencia Artificial (IA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una entrevista con la CNBC, Bessent avaló además la decisión de Warsh de prescindir del llamado "gráfico de puntos", la proyección sobre la trayectoria futura de las tasas de interés que habitualmente acompaña las previsiones económicas trimestrales de la Fed.

En ese marco, el secretario del Tesoro norteamericano indicó que "no creo que nadie deba hacer proyecciones con puntos. La única razón por la que alguna vez me gustaron los puntos fue cuando tenía mi negocio de inversiones: contábamos con un modelo de negociación que, de hecho, operaba en contra de los puntos, porque los puntos siempre se equivocan”.

En ese marco, Bessent expresó plena confianza en que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, conducirá la política monetaria en línea con los objetivos de la administración.

Después de su primera reunión de política monetaria la semana pasada, Warsh anunció ante la prensa la creación de un grupo de trabajo con personal de la Fed y expertos externos para revisar las prácticas de comunicación del organismo, entre ellas el gráfico de puntos, una herramienta que la Fed utiliza desde 2012 para dar al público una señal sobre el rumbo probable de las tasas de interés.

Por otro lado, Bessent se mostró confiado en que la economía estadounidense retomó el camino del crecimiento y podría alcanzar una expansión anual del 3%. Señaló que la economía subyacente mostró solidez pese a obstáculos recientes como el freno en el crecimiento de los últimos dos trimestres, el repunte inflacionario y la moderación del mercado laboral. El PIB creció un 1,6% en el primer trimestre, tras el 0,5% del cierre de 2025, mientras que el año pasado cerró con un alza del 2,1%.