Intento de magnicidio contra Cristina de Kirchner conmociona: gatillaron, pero no salió el disparo

En una de las imágenes captadas por una filmación casera que enfoca desde el sector donde estaba el público, se visualiza el brazo del agresor y cómo presiona el gatillo, generando que la vicepresidenta se tome la cabeza, aunque no sufrió daño. Con reacción tardía, la custodia asignada a su cuidado arrastró fuera del ámbito al atacante y lo detuvo, trasladándolo en un móvil de la Policía Federal, pasadas las 22. A partir de ahora, comenzará una investigación en la justicia federal a cargo de María Eugenia Capuchetti, pero una de las primeras certezas se confirmó de parte de los investigadores: el arma calibre 32 automática estaba cargada con cinco proyectiles y estaba apta para el disparo, aunque no tenía una bala en la recámara, lo que hubiese obligado a tirar la corredera o gatillar en una segunda oportunidad, algo que no ocurrió. Los primeros indicios recogidos por el Ministerio de Seguridad indicaban que el arma tenía numeración parcial.

P12 - Arma_opt.jpeg

Todo el arco político -nacional e internacional- quedó conmocionado y en estado de shock. Hasta algunos dirigentes de la oposición dieron muestras de apoyo, condenando el atentado, que traspasó un límite en el clima de agresiones que venía in crescendo desde las últimas semanas. El ministro de Economía, Sergio Massa, se puso en contacto inmediato con Cristina y todo el episodio motivó que el presidente Alberto Fernández utilizara la cadena nacional pasadas las 23 horas para dar un mensaje a la población. El hecho, sin dudas, marca un quiebre que, institucionalmente, representa un ataque a la democracia, sin precedentes desde 1983. Mensajes inmediatos se sucedieron desde el exterior: Evo Morales y Lula Da Silva se pronunciaron de forma instantánea condenando el atentado. En la oposición, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal rechazaron el ataque lo mismo que todos los dirigentes del Frente de Todos, incluidos ministros del gabinete y gobernadores mostraron su consternación. También hubo reacciones desde la CGT y desde otras centrales sindicales. El embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, también agregó un mensaje por redes sociales.

P12 - sospechoso_opt.jpeg

Identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, 35 años, de nacionalidad brasileña y con antecedentes de portación de arma de puño, el agresor quedó dentro de un móvil, apartado de la intersección de Uruguay y Juncal pero bajo custodia. En 2021 se lo encontró con un cuchillo de 35 centímetros en su auto, Se iniciaron actuaciones para realizar peritajes en el lugar, la vía pública, donde ocurrió el ataque.

Cerca de la medianoche, el bloque del Frente de Todos convocó a una conferencia de prensa de urgencia con integrantes de ambas Cámaras. Se convocará a una sesión especial de repudio y solidaridad, reclamando el esclarecimiento de los hechos.

La Cadena Nacional con Fernández presidiéndola inició minutos antes de la medianoche, en un mensaje grabado. “Este hecho es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado la democracia”, indicó al describir el hecho. “Cristina permanece con vida porque por alguna razón el arma no se disparó”, alertó el presidente que dijo abrazarla solidariamente. “Este atentado merece el más enérgico repudio de todos”, agregó por lo que afecta a la democracia y apuntó contra los discursos de odio involucrando a los espacios políticos, mediáticos y judiciales en ellos. “No hay posibilidad de que la violencia conviva con la democracia: se ha atentado contra la vicepresidenta y la paz social ha sido alterada”, reforzó al mencionar nuevamente el foco en los discursos de odio de la dirigencia. Decretó para hoy feriado nacional para que la ciudadanía pueda expresarse.