Destacan empresarios avances en ley automotriz

Desde la Asociación de Fabricantes de Automotores señalaron a Ámbito que “los ejes que se trazaron para el proyecto de ley son positivos. Es lo que se viene trabajando desde el año pasado con toda la cadena de valor. Estamos definiendo la visión y las políticas que se van a tener a largo plazo, hacia el 2030”.

La nueva normativa tendrá como objetivo achicar el déficit de divisas generado por el sector, que varía de acuerdo al año, pero ronda los u$s 5.000 millones. También buscarán recuperar parte de las más de quince mil fuentes de trabajo que se perdieron en la última década. En ese sentido, la propuesta es no solo fabricar más autos, sino hacerlo con mayor porcentaje de partes nacionales. Para esto, se asociarán los alivios fiscales a la ley de autopartes que impone un piso del 30% de integración nacional.

“Para el autopartismo es muy positivo que los beneficios estén enfocados en las inversiones porque son fundamentales para sostener nuestros proyectos, hoy en día con los cambios tecnológicos la necesidad de inversiones para mejorar el nivel de integración es muy fuerte”, dijo a este medio Juan Cantarella, gerente general de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. A su vez, sostuvo: “hay que ir hacia una mayor competitividad sistémica. La eliminación de derechos de exportación es un primer paso, pero hay otras cuestiones que son fundamentales para sostener la participación de mercado”.

Otro de los puntos que tuvo el consenso de Gobierno, empresarios y sindicatos es la creación de un Instituto de Movilidad. Se espera que este sea un soporte para la elaboración de las políticas sectoriales, una suerte de think thank o usina de pensamiento automotriz que además brindará soporte y servicios tecnológicos. La iniciativa cuenta con el aval de Martín Guzmán. El dato no es menor teniendo en cuenta que se volcaron varias propuestas pero Economía es quien analiza su impacto fiscal y luego define la viabilidad. Quienes impulsan la normativa argumentan que al enfocar los beneficios en las inversiones no se pierde poder de recaudación.