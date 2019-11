Investigación penal por posible "despilfarro" del FGS de ANSES

Al menos en una de las operaciones analizadas, “hubo un exceso de topes que prevé la normativa de inversiones del FGS, superándose de esa manera el 50% en Títulos Públicos no garantizados”. Esto iría en contra del principio de seguridad y rentabilidad que podrían haber generado un perjuicio económico. De hecho, el kirchnerismo denunció que la administración de Mauricio Macri recibió en 2015 el FGS con u$s66 mil millones distribuidos en activos. Ya en la época de la denuncia, se consideró que había mermado en casi u$s20 mil millones en pérdidas motivas por inversiones fallidas, los efectos de la devaluación y la financiación al Tesoro. La discusión se actualizó ahora respecto a cuánto ascenderá la pérdida cuando deban entregar la llave del FGS al equipo de Alberto Fernández.

La denuncia original apuntó a Juan Martín Monge Varela, subdirector ejecutivo de Operaciones del FGS; al entonces gerente de Operaciones, Pablo Pereyra Iraola; y al gerente de Inversiones, Andrés Rodríguez Lubary. Los tres presentaron sus renuncias en simultáneo, con efectos al 1 de agosto de 2018, un mes antes de que se inicie la investigación preliminar. González Da Silva estimó que en ese lapso entre 2017 y 2018, la cartera del FGS creció 26% en pesos, pero cayó un 36,3% en dólares, los activos más valiosos en un contexto devaluatorio. No se pudo establecer todavía el motivo que llevó a esa pérdida, si fue por inversiones fallidas o por situación macroeconómica adversa. Por eso solicitó a Taiano que impulse la investigación exigiendo datos concretos de inversión y rendimientos de sus recursos, las decisiones adoptadas por los funcionarios con el objetivo de preservar el patrimonio del FGS. La hipótesis por la negativa confirmaría parte de la denuncia: si se utilizó “holgadamente el FGS para financiar gastos corrientes del Sector Público Nacional, generando así su descapitalización y desprotegiendo cualquier otra actividad rentable”. Las inversiones no garantizadas, precisamente, son de riesgo y no pueden asegurar una rentabilidad que conserve el patrimonio de los fondos destinados a sustentar la sustentabilidad del sistema previsional.