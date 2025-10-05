Javier Milei aseguró que el reemplazo de Espert es Diego Santilli, aunque señaló que lo definirá la Justicia Electoral

El Presidente confirmó que el tercero de la boleta será quien reemplace al economista liberal que debió abandonar la carrera electoral por el escándalo de Fred Machado.

El p residente Javier Milei habló esta noche sobre la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza y confirmó que el reemplazo será Diego Santilli, quien se encontraba en el tercer lugar de la boleta. De todas maneras, aclaró que la Justicia Electoral tendrá la última palabra.

El mandatario nacional brindó una entrevista televisiva en la cual defendió "la grandeza del Profe Espert" por dar un paso al costado y no continuar con sus aspiraciones electorales de renovar su banca legislativa en el Congreso Nacional. En esa línea, aseguró que fue el diputado el que le presentó la renuncia. "Yo no lo eché a Espert ni lo hubiera echado por que es víctima de una operación", dijo.

La salida de quien era cabeza de lista en la boleta para Provincia abrió un escenario de incertidumbre respecto al reemplazo, dado las diferentes interpretaciones que pueden realizarse del Código Electoral y del decreto sobre Paridad de Género. Pese a ello, en el Gobierno buscan que el que tome la posta sea Santilli.

“Lo consultamos y él aceptó" , confirmó Milei esta noche en diálogo con LN+. Sin embargo, aclaró que no dependerá del partido libertario. "Lo va a terminar resolviendo la Justicia Electoral" , remarcó.

Por otro lado, se refirió a la procedencia partidaria de Santilli. "¿Cuál es el problema de que sea alguien del PRO? Si estamos en una alianza nosotros. Eso muestra lo leal y noble del acuerdo, claramente" , defendió.

Más allá de PRO o LLA, para el presidente no es un tema que marque diferencias. "Yo tengo la mejor de las opiniones de Santilli, con lo cual, no es un tema para mí”, continuó.

En ese sentido, coincidió con el posteo de esta noche de Santilli en el que remarcó que “el rumbo es el correcto” y destacó “la baja de la inflación, la recuperación de los salarios reales y la salida de 12 millones de personas de la pobreza”.

“No estoy diciendo que la tarea está completa, porque a un país desarrollado lo convirtieron, con el populismo, en uno subdesarrollado en camino a ser pobre, y resolverlo demanda tiempo. Por eso decimos que no hay que aflojar”, cerró el Presidente.