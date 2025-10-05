Javier Milei sobre la baja de la candidatura de Espert: "La Argentina siempre está por encima de la personas"

El Presidente aseguró que no pondrá en riesgo su plan de "cambio profundo" por "una operación maliciosa".

El presidente Javier Milei se refirió a la baja de la candidatura de José Luis Espert , aseguró que "lo único que importa" es "el proceso de cambio profundo" que lleva adelante su gestión y afirmó: "No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo".

"Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas ", señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

Luego del anuncio del actual diputado y hasta hace instantes candidato por LLA, el Presidente usó sus redes para expresarse al respecto, donde manifestó: "Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros".

El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont

El revuelo generado por el supuesto vínculo narco de Espert había comenzado a impactar negativamente en las encuestas, algo que, a tres semanas de las elecciones, comenzaba a generar malestar en el Gobierno.

Ahora, con la baja confirmada, la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires estará encabezada por la exvedette Karen Reichardt.

José Luis Espert bajó su candidatura a diputado: "Por la Argentina, doy un paso al costado"

El diputado libertario, José Luis Espert, anunció la baja de su candidatura para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre debido a las crecientes críticas que estaba recibiendo por su vínculo con Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. "Por la Argentina, doy un paso al costado", sostuvo el economista a través de su cuenta de X.

Si bien reiteró que las acusaciones en su contra forman parte de una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático", dijo que tomó la decisión de no seguir adelante con la campaña y explicó: "No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone".

El economista explicó que en estos comicios el país "tiene la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia" y llamó a sus compañeros de espacio a usar "cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro".