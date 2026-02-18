Javier Milei parte a EEUU mientras el oficialismo busca votos para la reforma laboral + Seguir en









El Presidente partirá este miércoles a las 13 para participar del Board of Peace impulsado por Donald Trump, mientras el oficialismo negocia votos en el Congreso. Antes mantendrá un desayuno de trabajo con el vocero Manuel Adorni en Olivos.

Jilei emprende un nuevo viaje a Estados Unidos. Presidencia

En medio de las tensiones políticas por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Javier Milei emprenderá un nuevo viaje a Estados Unidos. El mandatario partirá este miércoles a las 13 con destino a Washington, donde participará de las actividades vinculadas al Board of Peace, el organismo internacional promovido por su par estadounidense Donald Trump.

La salida del país se producirá en un momento sensible para el Gobierno, que intenta asegurar apoyos parlamentarios para avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda económica. En ese contexto, la presencia presidencial en el exterior vuelve a quedar bajo la lupa de la oposición, que cuestiona la oportunidad política del viaje.

Antes de abordar el vuelo, Milei tiene previsto encabezar un desayuno de trabajo en la residencia de Olivos junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con quien repasará la agenda política y comunicacional de la jornada.

javier milei patricia bullrich Javier Milei recibió a Patricia Bullrich el lunes en la quinta de Olivos. En medio de la rosca por la reforma laboral, Milei vuelve a Estados Unidos La participación del jefe de Estado en el Board of Peace se enmarca en la relación de afinidad política que construyó con Trump desde su llegada al poder. El foro internacional, que busca posicionarse como una instancia alternativa de coordinación global frente a organismos multilaterales tradicionales, cuenta con una adhesión limitada de potencias y la ausencia de varios actores centrales del sistema internacional.

Será además el decimocuarto viaje de Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, un destino que se consolidó como eje prioritario de su política exterior, tanto por motivos ideológicos como por la búsqueda de respaldo financiero y político para su programa de reformas.

En la Casa Rosada sostienen que el vínculo directo con la administración republicana constituye un activo estratégico para la Argentina en el actual escenario internacional, especialmente en momentos en que el Gobierno impulsa transformaciones estructurales en la economía y necesita fortalecer expectativas de inversión. Mientras tanto, en Buenos Aires continuará el debate legislativo por la reforma laboral, donde el oficialismo mantiene negociaciones abiertas con aliados y bloques dialoguistas para garantizar el avance parlamentario de la iniciativa.