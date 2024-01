Javier Milei presiona al Congreso por “ley ómnibus” y busca aliados

“Existen inconstitucionalidades manifiestas en el proyecto envíado por la Casa Rosada que de no ser modificadas por el Congreso van a exponer a la “ley ómnibus” a una anulación de parte de la Justicia”, advirtió ante Ámbito un diputado de LLA encargado de seguir el trámite del proyecto en la Cámara Baja.

Giro

La “ley ómnibus” debería ser tratada por al menos una docena de comisiones. La Libertad Avanza por ahora aceptó los giros a Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Relaciones Exteriores. Pero una vez conformadas las comisiones ese giro será ampliado, lo que suma la dificultad extra de tener que coordinar la emisión de todos los dictámenes para poder tratarla en el recinto. Por eso desde el oficialismo, y pese a la resistencia de la Casa Rosada, aconsejan desguazarla y tratarla en distintos proyectos por separado.

El secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, Omar de Marchi, aseguró hoy que “hay una validación popular a los cambios” que quiere llevar adelante el Gobierno nacional con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la “ley ómnibus” y sostuvo que se lograrán los consensos necesarios en el Congreso para consolidarlos.

“Creo que el Congreso tiene que comprender que este es el rumbo que ha elegido la sociedad. Plantear la aprobación en términos abstractos suena como corporativo. El Presidente (Javier Milei) fue extremadamente explícito en campaña por lo que uno tiende a creer que hay una validación popular a los cambios...”, aseguró De Marchi en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que “estamos en presencia de una nueva Argentina de lo que pretende ser un país distinto con nuevas reglas de juego” por lo que se mostró en favor de construir los consenso necesarios en el Parlamento. “Tengo la íntima convicción de que va a haber finalmente acuerdo. El Congreso hará sus aportes pero finalmente podremos consolidar el cambio que ha votado la propia ciudadanía”, añadió.

Asimismo, subrayó que “el aliado más importante que tiene el Gobierno es el sentido común” y evaluó que hay “una necesidad de cambio brutal en la sociedad”. “El Gobierno está interpretando y tomando las medidas adecuadas para que sea operativo y no solo un discurso”, afirmó y destacó como “una buena señal de cambio” que es la primera vez “en muchos años que el Parlamento sesiona en enero”.

Desguace

“Todo lo enviado es importante en la “ley ómnibus”. Es fundamental que sea tratado todo en un solo acto jurídico. Lo ideal es que se apruebe todo y no desguazarlo”, remarcó. Sobre su función como secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, De Marchi sostuvo que “la búsqueda de consenso en un contexto de cambios tan profundos es un desafío”.

“Argentina está en un momento interesante de su historia. Si logramos amanecer en un país desburocratizado, desregulado y digitalizado donde quien quería emprender pueda hacerlo en libertad va a ser algo que marque la historia de este país”, completó.

Para aprobar la “ley ómnibus”, y el DNU, La Libertad Avanza tendría como aliados clave a la UCR y a Hacemos Coalición Federal además del bloque PRO. En ese contexto, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara baja, afirmó que el Congreso tiene intenciones de darle al Ejecutivo “las herramientas” que necesita para gobernar, y evaluó que el paro de la CGT convocado para el próximo 24 de enero es una medida que “no tiene lógica”.

“La CGT debería repensar este paro por tratarse de una medida prematura y poco oportuna. Es una medida que no tiene lógica. No es algo inteligente. Creo que es algo que está en revisión y podría no concretarse...”, señaló Pichetto en declaraciones a Radio Rivadavia.

El legislador cuestionó aspectos del megaproyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, al indicar que la iniciativa tiene “cosas que son disparatadas”.

Sobra la iniciativa, Pichetto dijo, al hablar con radio Rivadavia, que “la ley es posible, y estamos dispuestos a iniciar esta semana un debate” sobre esa iniciativa impulsada por la administración del presidente Javier Milei.

“Lo que me parece es que algunas cosas son disparatadas. Eso denota que el proyecto tuvo varios autores. Se hizo todo como un corte y pegue...”, remarcó Pichetto.

Sin embargo, el excandidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo que el Congreso está dispuesto a dar el debate porque “el Gobierno necesita de instrumentos para esta etapa”. Entre los aspectos que cuestionó de este proyecto denominado como “ley ómnibus”, Pichetto apuntó a la idea de establecer juicios por jurados al sostener que “si bien está en la Constitución, no es un tema que forme parte de la estructura del funcionamiento del sistema judicial” argentino.

También opinó que el juicio por jurados “es muy caro en su implementación, y si se trata ahorrar”, ese sistema no debería implementarse. Pichetto también apuntó a la idea del Ejecutivo de privatizar un total de 41 empresas públicas y se mostró partidario de “imaginar otras alternativas” y al respecto opinó que “se puede avanzar a un modelo de empresas mixtas, con participación del Estado”.

“Hay que abrir la puerta a las privatizaciones. Yo no le tengo miedo a eso. Más cuando las empresas pierden plata, pero creo que cada una requiere una ley específica”, y en ese sentido citó los casos de firmas como el Banco Nación o YPF. “Lo del Banco Nación (el objetivo de privatizarlo) es un debate que ni siquiera pasó en la etapa de (el expresidente Carlos) Menem y (el exministro de Economía Domingo) Cavallo. Hay que ordenarlo con gente capaz...”, remarcó el legislador.

En otro orden, sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el Ejecutivo que apunta a desregular la economía, Pichetto estimó que debe ser debatido en una comisión bicameral del Parlamento y puntualizó que “todavía la comisión no se conformó”.

Sobre ese DNU, el exsenador calificó como algo “probable que se transite el camino parlamentario, pero tiene más riesgo de avanzar en el plano judicial y en especial en la Corte (Suprema), que lo analizará en febrero”.

“Probablemente esta semana se termine de integrar la comisión y desde que el DNU ingresa a la comisión hay diez días para analizarlo”, explicó el diputado nacional.

Pichetto afirmó que “el Congreso está dispuesto a trabajar y el Presidente tiene que encontrar un sendero de diálogo razonable, dejar de agraviar en forma genérica y construir una mayoría”.