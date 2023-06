Juicio a Corte: citan para el 4-7 a D’Alessandro y a asesor de Rosatti por capítulo Coparticipación

“Los chats tienen que ser una de las cuestiones principales a definir. Hasta ahora no tenemos ninguna sentencia judicial que diga que son ilegítimos o prueba ilegal y, mucho menos, que son falsos. Todo indica que son verdaderos y que es una verdadera connivencia entre la Corte y este sector político. Por eso, cuando organicemos las audiencias, es fundamental reservarnos un día para analizar los chats. Fundamentalmente, traer a estos dos señores...”, aseguró Tailhade , quien agregó que “en estas condiciones no estarían facultados para hacer “la gran Tonón”, en referencia al extitular de la obra social que estiró su presencia para testimoniar hasta que se empujó la orden de convocar por fuerza pública. Sin embargo, el primer juez que tomó el caso dispuso el archivo del expediente y advirtió sobre maniobras de inteligencia ilegal. Un segundo expediente se abrió paso a partir de la denuncia del gobernador Axel Kicillof desde la justicia federal de La Plata. D´Alesandro procuró impulsar la investigación porteña sobre el “SIM swapping” por el que un hacker tomó control de su teléfono y se supone, que desde allí, extrajo su historial de conversaciones.

Desde Juntos por el Cambio, el macrista Pablo Tonelli manifestó que la historia que relata el oficialismo está “contada de manera inexacta” y recordó que “en 2020, la Policía estaba casi en un estado de sublevación en la provincia de Buenos Aires”. Seguido a ello, dijo que la Casa Rosada direccionó las partidas de la Ciudad hacia el distrito que gobierna Axel Kicillof y que “el resto de las provincias estuvieron ‘calladitas’, ya que eso no les molestaba”. Por último, calificó al decreto de Alberto Fernández -luego se sancionó una ley en el Congreso- de “claramente inconstitucional” y violatorio de “todas las reglas del federalismo de concertación”. Hasta ahora no hubo un fallo sobre la cuestión de fondo por parte de la Corte. Lo que se discute es la cautelar que sobre fin de año otorgó, estableciendo un nuevo porcentaje de coparticipación superior para CABA, algo que Economía resolvió ofreciendo bonos en reemplazo de ese flujo que debía girar a diario; la Ciudad pataleó y exigió “cash”, pero el máximo Tribunal no se expidió y el caso ingresó en un stand by.