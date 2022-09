Justicia investiga si el tirador tuvo cómplices para intentar magnicidio

“Capaz” de asesinar

Mario Pablo Borgarelli, el amigo de Sabag Montiel, dijo como testigo bajo juramento de decir verdad, que lo creía “capaz” de cometer el hecho. Se trata del hombre que en declaraciones públicas en una entrevista había dicho que “lamentablemente” Montiel no había ensayado antes. Ayer, al efectuar su declaración ante la Justicia dijo que era “conocido” de Montiel. Asimismo, aportó voluntariamente su teléfono celular, el cual quedó bajo sobre labrado con dos testigos y la presencia del Fiscal y el Defensor Oficial Juan Hermida.

También declararon los peritos en Informática de la PFA y PSA que trabajaron en la causa: Explicaron las operatorias realizadas sobre el teléfono celular secuestrado, su tarjeta SIM y Chip.

Sobre estas últimas dos se logró extraer su contenido el cual se encuentra bajo análisis. Además los expertos explicaron que no se logró la extracción del teléfono celular y las razones de su reseteo a estado de fábrica. Fuentes judiciales confirmaron que se culminó con el peritaje de la laptop HP secuestrada en el domicilio allanado y se ordenó el análisis del material obtenido. Se realizó, además, un amplio análisis del material fílmico correspondiente a los hechos, tras lo cual la jueza dispuso el secreto de sumario debido a las futuras diligencias.

Insólito “borrado”

Una perito de la PSA explicó que el programa utilizado en el intento de extracción de la información, el UFED, no causa por lo general el formateo de los teléfonos. Descarta así una posible intromisión de manera remota. Carmen Seren, experta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aseguró ante la Justicia que un teléfono celular solo puede ser formateado utilizando una herramienta especial y que ese formateo puede haber ocurrido debido a un mal procedimiento para realizar la extracción de datos. El error que arrojó el teléfono del acusado no podría producirse de manera remota, explicó.

Es que el celular de Sabag Montiel hizo un “reseteo” y volvió a estado de fábrica. Así lo habría recibido la PSA luego de la pericia que primero realizó la Policía Federal. El hecho no es menor ya que conduce a la posibilidad de perder una de las pruebas fundamentales de la causa sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta.

La testigo explicó que tiene una especialización en seguridad de dispositivos móviles inalámbricos realizado en la UTN. Una certificación Cellebrite a nivel internacional en cuanto a equipamiento forense UFED (un dispositivo avanzado para extracción de datos) , entre otros. Recordó haber peritado más de 3 mil teléfonos celulares y equipos informáticos.

Le preguntaron en el juzgado si tuvo antecedentes de que por la utilización de la herramienta UFED quede inutilizado o se formatee un teléfono. La experta dijo: “Formateo no, pero si puede que se produzca algún error como el de WARNING de letras rojas. Ha habido muchos casos, dependiendo el modelo del teléfono y la compatibilidad de ese modelo con la herramienta”.

Respecto de las causas probables que pueden indicar la aparición del código error que se describió anteriormente, respondió: “Las causas probables para que este error se produzca es a través de la interacción de una persona mediante una herramienta, no necesariamente forense y el equipo de comunicaciones”. “No manualmente, tocándolo no puede suceder esto”, consignó. “Siempre tiene que ser a través de una herramienta, porque la herramienta es la que modifica esa partición del sistema que hace que el teléfono produzca ese error”, explicó a la Justicia. Cuando se le preguntó si ese error podía producirse de manera remota, respondió: “No. resulta necesario que el equipo de comunicaciones se encuentre conectado mediante cable de conexión a la herramienta utilizada. No es posible usar la herramienta de WIFI, la conexión si o si es con cable. También se puede dar el caso que al momento de proceder a realizar una extracción de datos haya una interrupción de esa comunicación con la herramienta y genere ese fallo”.

“¿Cuáles podrían ser esos fallos?”, preguntaron los investigadores. Respondió: “Si el equipo de comunicaciones no tiene la carga suficiente de la batería, si presenta fallas en el funcionamiento de carga/ datos, que se encuentre defectuoso el cable de conexión o sea incompatible el teléfono con la herramienta a utilizar” Sobre los métodos posibles para que ocurra el formateo, dijo que “puede ser posible que se haya debido a un mal procedimiento al momento de realizar extracciones de datos o colocar el mismo en los modos DOWNLOAD o RECOVERY o un borrado remoto podría ser siempre y cuando esté configurado por el usuario”. “En este caso sería necesario que el equipo de comunicaciones tenga señal sí o sí, llámese red, WIFI, tarjeta SIM colocada. En el caso fue con la SIM extraida de su slot y la pantalla negra con el cartel de advertencia por lo cual no se puede determinar si el teléfono tenia el wifi conectado o si estaba en modo avión”. En caso de ser remoto no puede determinarse en el teléfono desde donde se reseteó porque los valores se reestablecen a valores cero, explicó.