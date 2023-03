La Academia y su amor por lo menos académico

Hollywood tiene razones que la razón no conoce. O, en todo caso, su sensibilidad hacia el “hype”, la dirección del viento, las tendencias y lo que se consume (en redes, sobre todo) es tan alta como para que la mayor parte de sus principios, y sus gustos, queden en un costado del guardarropa. No hace mucho, una película cuasi-experimental, repleta de argumentos paralelos y contradictorios, citas, chistes de mal gusto, montaje por momentos alucinatorio, y larguísima, como “Todo en todas partes al mismo tiempo”, ni siquiera habría podido llegar a ser considerada por los miembros de la Academia. Hoy, dos palabras mágicas (“metaverso” y “superhéroes”, aunque el film carezca de ellos pero es como si los tuviera), la hicieron acreedora de la myaor cantidad de Oscar, desde el de de Mejor Película a Mejor Director (es), actores de reparto y actriz protagónica, etc.