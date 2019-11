La Cámara baja dio media sanción a la ley de Góndolas

Embed

La iniciativa, que contaba con despacho de comisión desde mayo pasado, regula la competencia de marcas de los supermercados con el fin de impedir conductas monopólicas, lo cual es motivo de críticas del sector empresario involucrado.

El diputado nacional del Frente para la Victoria Juan Cabandié defendió el proyecto de "ley de góndolas" y advirtió que "este es un capitalismo en el que hay poca competencia y menos consumidores".

"No pensamos en normar contra una actividad empresarial como es el supermercadismo. Queremos normar en relación a los consumidores", afirmó el legislador, quien al respecto advirtió que "este es un capitalismo en el que hay poca competencia y cada vez menos consumidores".

El diputado nacional porteño agregó que se trata de "un problema de matriz económica que pone de rehén a los consumidores". Y consideró que "una empresa no puede quedarse con la mayoría de una góndola".

Entre sus puntos clave, establece que los productos de una misma marca no podrán acaparar toda la góndola del supermercado.

En tanto, la diputada Elisa Carrió, quien hoy volvió a la Cámara en su despedida antes de su renuncia, expresó: “Yo no estoy a favor de los supermercados, estoy en contra. Esta es una posición que no representa al interbloque de Cambiemos, ya a esta altura no sé ni donde estoy porque no voy a estar ni en la política, pero lo que sí sé es que estoy en contra del supermercadismo”.

Después de contar la experiencia que tuvo con un chivo que en un supermercado de Pilar se lo cobraron $ 6000, la diputada señaló: “No compré más en un supermercado, porque estas corporaciones estafan, fijan los precios”.

El diputado y que suena fuerte como ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández, Daniel Arroyo, aseguró que el proyecto de ley de Góndolas "es un avance" ya que "el proceso de intermediación es muy caro para los argentinos".

Al hablar en el debate de esta iniciativa, el legislador de Red por Argentina señaló que "votar esta ley amplía la oferta de alimentos, de higiene y limpieza, y permite que haya una diversidad de ofertas". Arroyo señaló que "no hace faltan muchos datos sobre que el consumo ha caído en forma brutal" y con esta ley que es "equilibrada y armónica" se puede comenzar a fomentar "la producción local y la economía popular".

El dictamen de la mayoría, redactado por el FPV y el Frente Renovador, establecía un límite del 30% a los supermercados para poner productos de una misma firma en la góndola, mientras que el despacho promovido por Cambiemos decía que una sola empresa no podía acaparar toda la góndola y proponía que en ella hubiese al menos tres proveedores diferentes.

Sin embargo, al comenzar el debate, la titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, la massista Marcela Passo, anunció un acuerdo entre oficialismo y oposición para aunar los textos. Así, la exhibición de productos de una misma marca no podrá superar el 30% del espacio de góndola y la participación deberá involucrar a no menos de cinco proveedores.

Además, se establece la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse ésta una "exclusión anticompetitiva".

A su vez, se fija que los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a "una altura equidistante entre el primer y último estante" de la góndola.

En locaciones virtuales, los productos de menor valor deberán publicarse "en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión".

Por último, se propone la creación del Observatorio de la Cadena de Valor "que requerirá y recopilará información relevante de las diferentes instancias de los procesos de producción de los productos alcanzados por la presente ley en el ámbito de la República Argentina".