Elecciones: la Junta Electoral rechazó reimprimir las boletas y los bonaerenses verán la cara de Espert

La papeleta de LLA en la provincia de Buenos Aires llevará las imágenes y el nombre del economista que renunció a la candidatura, pese a que la exvedette Karen Reichardt y Diego Santilli serán los primeros dos postulantes libertarios.

La Junta Electoral Nacional con asiento en La Plata resolvió este jueves rechazar el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas de papel de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, al considerar que resulta "material, temporal y jurídicamente inviable”.

De esta forma, se mantiene vigente el modelo oficializado que lleva al tope de la lista a Espert junto a Karen Reichardt -nombre artístico de Karina Celia Vázquez-, ambos con fotografía, en línea con el fallo dictado ayer por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla .

En el fallo, la Junta planteó que el pedido de La Libertad Avanza "resulta jurídicamente improcedente”, ya que “contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional”. Además, indicó que las etapas de oficialización de candidaturas y aprobación de boletas son secuenciales y preclusivas , por lo que no pueden reabrirse una vez concluidas.

Además, enfatizó que “las etapas de aprobación del modelo de boleta, prueba de impresión y orden de tirada se encuentran jurídicamente clausuradas, y no existe en el régimen electoral norma alguna que habilite su reapertura ante la renuncia de uno o más candidatos”.

Más adelante el fallo también indicó que aceptar el pedido generaría un precedente riesgoso , habilitando futuras reimpresiones por renuncias o cambios internos de candidatos, lo que pondría en riesgo la estabilidad y previsibilidad del sistema electoral .

Finalmente, la Junta sostuvo que “ordenar una reimpresión total del instrumento de votación [...] implicaría un riesgo cierto de frustrar la realización de los comicios”.

Ayer, el magistrado rechazó el pedido para que Diego Santilli remplace a Espert, y dispuso el corrimiento natural de la nómina, por lo que la exvedette quedó al tope de la boleta libertaria en las elecciones del 26 de octubre.

La decisión se tomó tras una extensa audiencia celebrada ayer en los tribunales federales de La Plata, donde se escucharon los argumentos del Gobierno, de las fuerzas políticas que competirán en las elecciones del 26 de octubre y de la propia Justicia Electoral.

El encuentro, encabezado por Ramos Padilla, contó con la participación del ministro del Interior, Lisandro Catalán; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; y el camarista federal Eduardo Di Lorenzo.

Juez Alejo Ramos Padilla

Allí, los representantes de LLA solicitaron la reimpresión total de las boletas -un proceso que demandaría al menos diez días y un gasto superior a los $12 mil millones-, pero la mayoría de los apoderados partidarios se manifestó en contra por considerar que “no hay razones jurídicas ni logísticas” para modificar el material ya impreso.

Desde la oposición advirtieron además que la reimpresión podría poner en riesgo el cronograma electoral y la correcta distribución del material en las más de 38 mil mesas bonaerenses.

Tras el encuentro, Ramos Padilla había enfatizó que “la prioridad es garantizar que el 26 de octubre los ciudadanos puedan votar en tiempo y forma”. En paralelo, por la mañana, el magistrado había resuelto que se realice un “corrimiento natural” tras la renuncia de Espert, que ubicó a Reichardt al tope de la lista, seguida por Santilli, rechazando así la petición para que el dirigente del PRO sea el número uno de la boleta.

En ese sentido, el gobernador Axel Kicillof también se refirió ayer por la tarde desde Olavarría a la posibilidad de reimpresión de la BUP: "Justo ahora les sobra plata. ¡Son unos caraduras!", manifestó en referencia a los 15.500 millones de pesos que Catalán dijo disponer para el proceso, y completó: "Justamente es un gobierno que hizo bandera de no darle asistencia a personas con discapacidad, son capaces de privarlos de eso, pero electoralmente ahora les sobraba plata".