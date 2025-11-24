Prime Video sorprende con una película navideña diferente a todas que se convertirá en tu favorita + Seguir en









Esta increíble producción ácida, divertida y crítica muestra otra parte de la Navidad, más relacionada a las costumbres latinoamericanas.

La divertida película de Prime Video sobre la Navidad. Imagen: Prime Video

Prime Video vuelve a sorprender a sus suscriptores con una propuesta navideña totalmente distinta para estas fiestas. La plataforma de streaming estrenó una nueva película protagonizada por los queridos títeres de 31 Minutos, quienes regresan con todo su humor irreverente y su sátira social en un especial original.

La cinta, disponible exclusivamente en Prime Video, combina música, comedia y un claro guiño a las tradiciones latinoamericanas. En esta entrega se mezcla la nostalgia por los personajes clásicos con un formato cinematográfico que mantiene la frescura y el ingenio que hicieron famosa a la serie. Se trata de 31 Minutos: Calurosa Navidad.

31 minutos Calurosa Navidad La película de Prime Video llena de guiños a la Navidad latinoamericana. Imagen: Prime Video De qué trata 31 Minutos: Calurosa Navidad, el especial de Prime Video La nueva película sigue al equipo del noticiero más caótico y encantador de Titirilquén cuando una ola de calor amenaza con arruinar las celebraciones navideñas. En plena temporada estival, el pueblo sufre temperaturas insoportables y la idea de la Navidad parece desvanecerse; incluso Papá Noel está en duda de visitar la ciudad por miedo a que los renos se derritan.

Ante esta crisis, Juan Carlos Bodoque, el conejo rojo periodista del noticiero, asume una misión desesperada hacia el Polo Norte para salvar la Navidad. Mientras tanto, Tulio Triviño, Juanín, Patana, Mario Hugo y todo el equipo preparan un espectáculo en Titirilquén para mantener el espíritu festivo.

Prime Video: tráiler de 31 Minutos: Calurosa Navidad Embed - 31 Minutos: Calurosa Navidad | Trailer Oficial | Amazon Prime Prime Video: elenco de 31 Minutos: Calurosa Navidad Álvaro Díaz

Pedro Peirano

Héctor Velozo

Patana Tufillo

Mario Hugo

Julieta Venegas