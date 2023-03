La energía impulsa las expectativas de creación de empleo

Las expectativas de creación de empleo siguen en alza, impulsadas por el sector energético, aunque moderadas por el impacto de la sequía. Así lo refleja la tradicional encuesta de la consultora ManpowerGroup, que indicó que este será el tercer trimestre consecutivo en alza. Sin embargo, más allá de que se trate de un dato positivo, no es tan alentador.

“Es un número interesante si vemos la tendencia, porque acumula tres períodos de crecimiento consecutivo, pero no deja de ser bajo en comparación con el resto del mundo. Venimos con una de dinámica de incertidumbre económica que no ayuda a cambiar las sensaciones del empresariado” , comentó Luis Guastini, director general de ManpowerGroup Argentina, en diálogo con Ámbito.

Cabe recordar que la ENE que calcula ManpowerGroup surge de la diferencia entre las empresas que responden que contratarán más personal y las que lo reducirán, además de las que responden que se mantendrán sin cambios. Por lo que eso no quiere decir que no haya mercado laboral más dinámico, en momentos en que la rotación de empleados es cada vez más dinámica y veloz. Es decir, para quienes busquen un nuevo empleo se espera que haya oportunidades que no estén ligadas solamente a que haya más trabajo, sino a que hay mayor recambio.

“Pese a que el segundo trimestre del año seguirá marcado por un contexto macroeconómico adverso, como así también por las incertidumbres propias de un año electoral, se espera un leve repunte en las expectativas de contratación, traccionado principalmente por el sector de Servicios de Comunicación, y Energía y Servicios Públicos”, agrega Guastini.

En Argentina

Según los últimos datos oficiales del INDEC, en el tercer trimestre de 2022 la desocupación en todo el país llegó al 7,1%. Esto se mide con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se realiza de forma trimestral y que evalúa distintos indicadores en los 31 principales aglomerados del país.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández afirmó que “en 21 provincias argentinas se registra pleno empleo”. Aunque el dato no es acertado.

“Pleno empleo” es un término que se utiliza para describir una situación en la que todas las personas que quieren trabajar lo hacen. Según algunos especialistas, el dato debería ser cercano al 3% de desempleo, un porcentaje que solo se da en tres provincias: San Luis (1,7%), Chaco (2,6%) y Santiago del Estero (3%).

Si se considerara que un 5% de desocupación es “pleno empleo”, porcentaje que toman otros especialistas, serían 11 las provincias en esta situación.