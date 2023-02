La inflación no terminó de aterrizar pero la economía estadounidense vuelve a despegar

La estimación mensual de empleos -siempre volátil y con nuevos factores de desestacionalización detrás- debe tomarse con pinzas. La fortaleza del promedio trimestral -355 mil, apenas por debajo de la media de 401 mil de 2022- es un dato confiable. ¿Cómo conciliarlo con la anemia de las cuentas nacionales? Con dificultad. Los indicadores económicos líderes -y la curva invertida de los bonos del Tesoro- predicen una recesión. Llevan diez meses consecutivos en baja y su caída se acelera. Pero la recesión -como Godot- no se presenta. Debe estar muy ocupada. La vida te da sorpresas. La banca central, no. La Fed subió sus tasas un cuarto de punto a 4,75%. El Banco de Inglaterra, medio punto a 4%. El BCE, medio punto, las tres que digita. Y avisó que repetirá en marzo. Las tasas cortas suben, la inflación baja. Los mercados bajan las tasas largas por su cuenta, y los bancos centrales preferirían que no tanto. “Es demasiado temprano para cantar victoria”, recitan a coro. Y es una orden: que nadie cante. Los mercados no abren la boca, solo apuestan por una victoria cantada. Enero fue todo lo apoteósico que no fue la Navidad sin Santa Claus. Le bastó con oír la inflación de diciembre silbando bajito. Los números del todavía breve 2023 no mienten. Se frenó el Dow Jones (+2,4%) y taloneó el S&P 500 (+7,7%). Y picó la caballería ligera: Nasdaq (+14,7%) y Russell 2000 (+12,8%). La Fed no quiere fiestas que relajen el rigor monetario del alza de tasas. Pero la ambición manda, y el miedo a la Fed de Powell palidece con el de quedarse a pie cuando sale el tren de la estación. Que conste que Manhattan no es el epicentro. El Footsie 100, en Londres, ya alcanzó un nuevo récord absoluto.