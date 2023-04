La Matanza: el PRO se cierra y pide dejar en el pasado a los outsiders

Hoy Bullrich apuesta a golpes de efecto. Y no lo disimula. Sabe que para conseguir la atención central, en su puja nacional con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, necesita hacer ruido. Sin embargo, no todo sonido es música.

Con diferencias, pero en un marco alejado de las disputas nacionales, los tres aspirantes se muestran confiados en posicionarse al frente e, incluso, algunos no descartan la posibilidad de hacer una lista de unidad. Las definiciones vendrán de arriba.

“El espacio evolucionó de aquella mirada escéptica que solo veía la posibilidad de llevarse una cantidad de votos residuales de una elección nacional. Y la necesidad de sumar personajes solo era para sumar más votos. Eso quedó es parte del pasado. Hoy estamos para salir a ganar”, dice Creus a Ámbito.

Vale recordar que también se mencionó en otro momento a la periodista Viviana Canosa, el exfutbolista Oscar Ruggeri y al expresidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio.

Municipio mediático

Los nombres que sonaron para ponerse el traje de candidatos en La Matanza fueron muchos. Sin embargo, pocos concretaron. Sin dudas, el caso más recordado es el de Pinky. La reconocida conductora de televisión se presentó como aspirante a la intendencia en 1999 a través de la Alianza. No era una pelea fácil. Enfrente tenía a Alberto Balestrini, que terminó ganando la contienda por más de 4 puntos de ventaja.

Otro que no tuvo suerte fue el ex Gran Hermano, Brian Lanzellota, que se presentó por el Partido Federal en 2021 con el fin de ser concejal, pero no logró pasar el corte de las PASO. En esa misma elección, el nombre del músico El Dipy sonó hasta bien entrada la noche del cierre de listas en la UCR local. Pero finalmente no se concretó.