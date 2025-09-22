La Matanza: tres mujeres de 20 y 15 años están desaparecidas y el misterio de los u$s300







Familiares y autoridades buscan a Brenda, Morena y Lara, desaparecidas en Ciudad Evita el 19 de septiembre tras un presunto encuentro por u$s300.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Morena Gutiérrez están desaparecidas hace más de tres días

Conmoción en La Matanza: tres mujeres jóvenes se encuentran desaparecidas desde el 19 de septiembre. La familia y las autoridades profundizan la búsqueda de Brenda del Castillo y Morena Verri, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años. Tras tres días sin novedades, se reportaron movilizaciones, mientras la investigación policial apunta a sus últimos movimientos.

Tras concertar un encuentro en la rotonda de la estación de servicio YPF, ubicada en la intersección de la calle Monseñor Buffano y la avenida Crovara, en Ciudad Evita, no se supo nada más de Brenda, Morena y Lara. Los familiares y allegados se manifestaron en ese lugar con carteles que exigían su aparición. Además, para mayor preocupación de la familia, los teléfonos celulares de las tres jóvenes permanecen apagados desde el 19 de septiembre, día del último contacto.

De acuerdo con el testimonio de las madres, Brenda del Castillo, madre de un bebé, había acordado reunirse con su prima Morena Verri, y a ese encuentro se sumó Lara Morena Gutiérrez, amiga de ambas.

A dónde apunta la Justicia tras la desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verri, y Lara Morena Gutiérrez Según trascendió, las dos mayores brindaban servicios de trabajo sexual en la zona de Flores y esa tarde esperaban encontrarse en la estación de servicio con un cliente, quien pagaría u$s300. Sin embargo, ni la Justicia ni la Policía de la Provincia de Buenos Aires aseguraron oficialmente esa hipótesis. A pesar de no tener la confirmación de las autoridades de está información, las madres de Brenda y Morena confirmaron a los investigadores el tipo de actividad laboral de sus hijas.

La investigación entonces quedó a cargo del fiscal Gastón Duplaá, responsable de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada (UFI) N°2 de Laferrere, y se dispuso caratular la causa como averiguación de paradero. La Fiscalía junto a la Policía siguen trabajando para reconstruir los movimientos de las jóvenes antes de su desaparición. Según Primera Plana Online, hasta ahora no existen datos concretos sobre el paradero de las jóvenes. Fuentes que están vinculadas al caso señalaron que las están buscando por todos los lados, aunque no hay nada hasta ahora. La comunidad de La Matanza aguarda noticias y la investigación sigue en curso.