Reino Unido y Francia instan a Israel a no anexar Cisjordania en respuesta al reconocimiento de Palestina como estado







París y Londres pidieron al gobierno de Netanyahu que no responda con medidas punitivas a la decisión.

Francia y Reino Unido advirtieron a Israel que no tome represalias tras el reconocimiento de Palestina como Estado.

Francia y Reino Unido solicitaron este lunes a Israel no adoptar represalias luego del reconocimiento de Palestina como Estado, decisión a la que se sumaron Australia y Canadá. Las advertencias surgen frente a amenazas israelíes de anexar Cisjordania en respuesta a este giro diplomático.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, aseguró que el reconocimiento “es la mejor manera de respetar la seguridad tanto de israelíes como de palestinos”. Y luego afirmó: “Tiene que ver con proteger la paz y la justicia para Oriente Próximo”.

Palestina Yvette Cooper defendió la decisión británica como clave para la seguridad de israelíes y palestinos.

Cooper señaló que ignorar la situación sería “lo fácil”, pero recalcó que “cuando hay tanta devastación y sufrimiento” el Reino Unido tiene la responsabilidad de impulsar la solución de dos Estados. Aunque Londres no precisó el calendario para transformar su consulado en Jerusalén Este en embajada, sostuvo que el compromiso está firme.

Francia anticipa un “gran día para la paz” El canciller francés, Jean-Noel Barrot, adelantó que Francia replicará a Reino Unido y reconocerá formalmente a Palestina. En entrevista con TF1, definió el paso como “una gran victoria diplomática para Francia” y recordó el rol del país, junto a Arabia Saudí, en la cumbre de la ONU que abogará por la solución de dos Estados.

Ante una posible reacción de Israel fue contundente, Barrot advirtió: “Francia responderá con una extrema firmeza”. No obstante, agregó: “Espero que no lleguemos a esto, porque esta iniciativa conviene para la seguridad de Israel”. 11israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-1-1 Jean-Noel Barrot anticipó que Francia replicará el reconocimiento británico. Alemania se mantiene al margen El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó que Berlín no planea sumarse por ahora a esta ola de reconocimientos, al considerar que un gesto de ese tipo debería llegar al final del proceso de paz. “Un Estado palestino es nuestro objetivo”, sostuvo, aunque recalcó la necesidad de “un alto el fuego inmediato” y la liberación de rehenes en Gaza. Wadephul también advirtió que cualquier paso hacia la anexión de territorios ocupados violaría el Derecho Internacional y complicaría la posibilidad de alcanzar una paz duradera en Oriente Próximo.