La Casa Blanca confirma que EEUU no tendrá acción de oro en TikTok pese al acuerdo con China

El gobierno de Donald Trump no tendrá participación especial ni derechos de veto en TikTok US, según el acuerdo entre EEUU y China sobre la red social.

Estados Unidos no tendrá una acción de oro en la nueva entidad que administrará las operaciones de TikTok, en el país. Según informó un funcionario de la Casa Blanca, la idea de una acción prioritaria no ha prosperado en el acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping.



El funcionario explicó este lunes mediante una llamada informativa con periodistas que la nueva junta directiva tampoco habrá de contar con un miembro designado por el gobierno estadounidense, según el acuerdo de TikTok. Después de meses de negociaciones, dio información adicional sobre el pacto entre Estados Unidos más China.

El consorcio estará integrado por Oracle Corp (ORCL) y la empresa de capital privado Silver Lake Management LLC. Con el fin de poder cumplir con la ley de seguridad nacional, la participación del actual propietario ByteDance Ltd. se reducirá a menos del 20%. El plan prevé que seis de los siete puestos en la junta directiva de TikTok US estén ocupados por ciudadanos estadounidenses. Con la intención de cumplir con la ley de seguridad nacional que obliga a su matriz china, ByteDance, a reducir su participación, estos detalles proporcionan una visión más clara de un esquema que transferiría las operaciones de TikTok en EEUU a un consorcio de inversores locales.

Un portavoz de ByteDance había señalado el viernes pasado que: “Agradecemos al presidente Xi Jinping y al presidente Donald J. Trump por sus esfuerzos para preservar TikTok en Estados Unidos”, y que “ByteDance trabajará conforme a la legislación aplicable para garantizar que TikTok siga estando disponible para los usuarios estadounidenses a través de TikTok US”.



En los últimos meses, Trump ha utilizado su influencia para extraer concesiones para el gobierno estadounidense, incluida la toma de una participación sin precedentes en el fabricante de chips Intel Corp (INTC) y la obtención de la llamada acción de oro en United States Steel Corp cuando aprobó su adquisición por parte de la empresa japonesa Nippon Steel Corp. ¿Qué es una acción de oro? Una acción de oro es un tipo de acción que otorga a su titular, generalmente el Estado o un inversor estratégico, derechos especiales de voto o veto sobre decisiones clave de la empresa, aunque represente una pequeña proporción del capital. En ByteDance, la empresa fundadora de TikTok, ciertos inversores estratégicos o fondos estatales pueden tener derechos de veto sobre decisiones clave, funcionando como acciones de oro para proteger intereses específicos. EEUU no tendrá acciones de oro sobre TikTok.