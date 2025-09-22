Disney arrasa con la secuela de una de las películas más exitosas del cine de ciencia ficción







La acción, la tecnología y la nostalgia invaden la pantalla de Disney + y encantan a los espectadores.

Liam Hemsworth protagoniza la esperada película en Disney +.

Disney sigue agrandando su catálogo con producciones que marcaron la historia del cine. Entre ellas se destaca “Día de la Independencia: Contraataque”, la esperada secuela de la película de ciencia ficción estrenada en 1996. Con la incorporación de este título, la plataforma ofrece a sus suscriptores un espectáculo visual cargado de acción, tecnología y nostalgia.

Dirigida por Roland Emmerich y con una duración de 120 minutos, la película reúne a un elenco encabezado por Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman y Maika Monroe. Estrenada en 2016, esta superproducción vuelve a poner en escena la amenaza extraterrestre y el valor humano frente a lo desconocido, reafirmando el espíritu épico que caracterizó a la saga.

Día de la independencia contraataque La esperada secuela del clásico de ciencia ficción ya está disponible en Disney +.

De qué trata Día de la independencia: contraataque La historia se desarrolla veinte años después de la primera invasión alienígena. La humanidad, consciente de la magnitud de la amenaza, ha utilizado la tecnología extraterrestre para reforzar sus defensas y crear un programa de protección global. Todo parece estar bajo control hasta que una nueva fuerza enemiga, más poderosa que la anterior, aparece para poner en jaque a la Tierra.

El enfrentamiento se convierte en una batalla por la supervivencia del planeta. Con héroes del pasado y nuevas generaciones de soldados, la resistencia humana debe unirse una vez más para evitar la destrucción total. La tensión, los efectos visuales y la escala épica del conflicto convierten a la película en un espectáculo imperdible para los fanáticos del género.

Día de la Independencia: Contraataque | Trailer Oficial Doblado | Solo en cines Disney+: elenco de Día de la independencia: contraataque Liam Hemsworth (Jake Morrison)

Jeff Goldblum (David Levinson)

Bill Pullman (Thomas J. Whitmore)

Maika Monroe (Patricia Whitmore)

Jessie Usher (Dylan Dubrow-Hiller)

Temas Disney

Películas