Lali Espósito reaccionó al "hate" contra Argentina con un video citando a Moria Casán + Agregar ámbito en









Si bien fueron varias las personalidades que apuntaron contra Argentina, muchos relacionaron la publicación como una respuesta directa contra Rosalía.

Lali salió a bancar a la Argentina en medio de las críticas contra el país.

En medio de la polémica entorno a la catarata de hate que viene recibiendo Argentina desde la final del Mundial y con una mezcla de temas erróneos (como las acusaciones infundada de racismo de Samuel L. Jackson y otros), Lali Esposito salió a responder con un video en su cuenta de TikTok.

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La cantante subió un mushup de una de la icónicas frases de Moria Casán, con la que advierte "plantarse" ante cualquiera que le busque pelea. "Argentina:", escribió Lali, pretendiendo cuál sería la respuesta de nuestro país ante la oleada de comentarios negativos.

"Todos se la agarran conmigo. A mí me importa tres pitos quiénes sean, a mí me planteás batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un cuatro de copa, un as de bastos, un as de espadas, lo que sea", reza el video.

@lali_oficial En esta sonido original - Nico Trotti Si bien fueron varias las personalidades que apuntaron contra Argentina, muchos relacionaron la publicación como una respuesta directa contra Rosalía. La cantante quedó en el centro de la polémica luego de compartir en su cuenta de TikTok un video publicado por Mía Khalifa tras la victoria de España en la final del Mundial 2026.

El pedido de disculpas de Rosalía El contenido del video compartido por Rosalía tenía un fragmento de "La Perla", una canción de la artista catalana, y fue interpretada por parte de los fanáticos argentinos como un gesto de apoyo al mensaje de la influencer, que había celebrado la derrota de la Selección.

La polémica con la catalana se dio a días de su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires para presentar su nuevo álbum "Lux". Esto generó que muchas personas quieran devolver sus entradas. Ahora la artista volvió a recurrir a sus redes para disculparse por lo sucedido. Con una imagen de la bandera Argentina de fondo, Rosalía escribió: "Le di compartir pq sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdonnnn". El texto esta acompañado por varios emojis de caras llorando.