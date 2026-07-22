El dueño de restaurante Michelin podría ir a la cárcel por servir un postre con hormigas + Agregar ámbito en









El caso surgió por la presunta utilización de especies exóticas cuyo ingreso estaría vetado.

Un restaurante con estrellas Michelin queda bajo investigación por un polémico postre con hormigas.

El dueño de un restaurante de dos estrellas Michelin en Seúl, Corea del Sur, podría enfrentar un año de cárcel por servir un postre acompañado con hormigas negras, utilizadas, según la investigación, “para darle un sabor agrio”. La fiscalía solicitó esa pena durante una audiencia judicial por una presunta violación de las normas de seguridad alimentaria.

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Aunque los documentos judiciales no revelaron el nombre del propietario ni del establecimiento, medios locales señalaron que se trata del restaurante Evett, ubicado en el exclusivo barrio de Gangnam. El lugar, reconocido por la Guía Michelin, incluía en uno de sus platos un sorbete con cuatro o cinco hormigas negras como parte de la presentación.

El Ministerio de Seguridad Alimentaria de Corea del Sur acusó al restaurante de utilizar especies de insectos prohibidas que habrían sido importadas desde Tailandia y Estados Unidos. La legislación del país permite únicamente diez especies de insectos para consumo humano, entre ellas los saltamontes y las larvas de gusano de la harina.

Según la investigación, las hormigas eran colocadas sobre un sorbete, un postre similar al helado pero sin ingredientes grasos. El menú de 14 pasos del restaurante tenía un costo de unos u$s200, sin incluir bebidas.

El gobierno surcoreano difundió una imagen de las pruebas incautadas, en la que aparece una lata con la etiqueta “Cocina - Hormigas Negras”. Además, el plato había sido mostrado en un popular programa de televisión que exhibió parte de su preparación. Junto con la solicitud de prisión, los fiscales pidieron una multa de unos u$s13.000, según informó la agencia local Newsis.

Investigan a un restaurante Michelin tras una denuncia por un postre con hormigas. La versión del dueño del restaurante Michelin La defensa del propietario sostuvo que el plato solo era ofrecido a clientes que aceptaban previamente consumir las hormigas. Según la fiscalía, entre abril de 2021 y enero de 2025 el restaurante habría servido este sorbete más de 12.200 veces, generando ingresos cercanos a 120 millones de wones (más de u$s80.000) y utilizando alrededor de 49.000 hormigas. El dueño reconoció los cargos, pero rechazó la cantidad estimada por la fiscalía. Afirmó que solo cerca del 60% de los clientes eligieron probar las hormigas y que la acusación asumió que todos los comensales recibieron el plato. También explicó que el ingrediente formaba parte de una pequeña sección del menú y señaló que otros países, como Dinamarca, Reino Unido y Australia, utilizan hormigas en preparaciones gastronómicas. “Pido disculpas por este incidente, que surgió porque no comprendí completamente las regulaciones pertinentes”, declaró el acusado durante su última intervención ante el tribunal. La justicia surcoreana tiene previsto anunciar la sentencia el próximo 2 de septiembre.

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