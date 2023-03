La Porteña Jazz Band regresa con nuevo espectáculo y álbum

oorteña jazz band. Aunque ya no queden sus miembros fundacionales (1966), el espíritu de la banda pervive.

La Porteña Jazz Band, una de las formaciones más tradicionales de jazz de Buenos Aires, regresa a los escenarios este sábado en el Bebop Club de Palermo, y lanza un nuevo álbum, “Early Jazz”. “Nos tenemos que ubicar a mediados de la década del 60”, cuenta a este diario Ricardo Alem, trompetista y director de la orquesta. “No había redes sociales ni CD ni nada. Un grupo de aficionados al jazz de la zona Oeste, Hurlingham y Ramos Mejía, se juntaban a escuchar viejos discos de jazz del estilo Nueva Orleans. Si bien en Buenos Aires había una creciente escena de jazz moderno, no había muchas formas de escuchar jazz antiguo, salvo a través de discos que tampoco se obtenían en cantidad, así que este grupo de fanáticos se las arreglaba como podía trayendo discos de afuera para estudiar ese viejo jazz que los fascinaba. Y entonces pasó algo: algunos de estos fans ya eran músicos, pero otros empezaron a aprender a tocar distintos instrumentos para tocar esa música que sólo escuchaban en discos. Y así fue como nació la Porteña Jazz Band”.

La Porteña se fundó, tal como lo relató Alem, hacia mediados de 1966, pero él está en el grupo desde principios de la década de los 90. “No me gusta decir que soy el director, porque la orquesta somos todos, pero sí, además de tocar la trompeta, hago las veces de maestro de ceremonias, y explico lo que vamos a tocar y trato de ser no sé si divertido pero más o menos ameno y contar historias que tienen que ver con la música”.

“Por eso no tenemos contrabajo, ya que no estaban en la formación de las primeras bandas y eran reemplazados con la tuba, que era el instrumento más bajo que podía ser tocado mientras el músico-soldado iba marchando”. Este 2023 encuentra a la Porteña presentando un disco nuevo “Early Jazz” –la agrupación ya sacó una docena larga de álbumes en vinilo y CD a través de los años, muchos de ellos en el sello Trova de Alfredo Radozinsky, el descubridor de Les Luthiers- que será presentado en el Bebop.

En la formación actual de la Porteña Jazz Bands ya no queda ninguno de los miembros fundadores, entre los que Alem recuerda con gran respeto y cariño a “figuras como el baterista Norberto Méndez, el saxofonista Espinoza que se hizo muy famoso en Europa, o Gandini, encargado de la corneta. La formación actual está integrada por Ricardo Alem en trompeta, Adrián de Filipo en banjo (“un instrumento muy especial, dado que solo se lo ve en orquestas como la nuestra o en los grupos country, en los que normalmente lo toca el guitarrista”), Guillermo Perata en trompeta, Hugo García Sampedro en trombón, Carlos Caiati y Gabriel Sabella en saxo alto y clarinete, Gabriel Herrera en saxo tenor y clarinete, Hernán Avella en batería y Leonardo Caldera en piano,

Todos participaron de la grabación de “Early Jazz” que, según Alem, fue registrado en estudio con la misma fuerza con la que tocan en vivo. “Para nosotros no hay diferencia ni mecánica distinta entre un show y una grabación, siempre fue así con nuestros discos”. “Early Jazz” podría definirse como la novedad de lo antiguo ya que, según Alem, “cada vez aparecen más temas viejos de jazz de Nueva Orleans que no conocíamos en YouTube y uno descubre cosas permanentemente, a veces da la sensación de que el jazz de esa época era infinito y eso nos permite incorporar temas ‘nuevos’ de aquella era, puesto que nosotros no componemos sino que recreamos esa música”.

Entre los tracks del álbum se puede mencionar “St. Louis Blues” de W.C Handy, “Four or Five Times” de Byron Gay, “Happy Feet” de Milton Ager, “What Cha Call-em Blues” de Steve L. Roberts y “Honeysuckle Rose” de Fats Waller. “Hay dos cosas que me llamaron siempre la atención, una es cómo los jóvenes se acercan a esta música cuando escuchan el jazz tradicional, es algo que siempre los atrapa, y otra es la sensación que provocamos en las giras por todo el mundo, especialmente en Europa, donde quedan asombrados. En cualquier festival de jazz europeo conocen la Porteña Jazz Band como algo especial, y es porque las agrupaciones parecidas que hay en esos países, sin disminuirlas, tocan los viejos temas nota por nota, y se asombran de que nosotros podamos ser fieles a la música que nos gusta haciendo nuestros propios arreglos e improvisando nuestros solos”.

Cada miembro de la Porteña tiene su propia historia de cómo entró en la banda, la de Alem es que “empecé a estudiar música en el colegio salesiano donde iba, pero cuando de joven me interesé por el jazz fui a estudiar con un profesor, Rolando Vismara, que era miembro de la Porteña. Con el tiempo él tuvo que abandonar la Porteña y me propuso a mi, convenciéndome que ya estaba listo para tocar ante el público. Él nunca dejó de tocar, y actualmente es miembro de la Antigua Jazz Band”.