Tristeza en Hollywood: murió James Tolkan, el actor que dejó huella en "Volver al Futuro" y "Top Gun"

También tuvo gran trayectoria en televisión y teatro. La noticia fue confirmada por su familia.

El actor estadounidense James Tolkan , reconocido por sus papeles en clásicos del cine de los años '80 como "Volver al Futuro" y "Top Gun" , murió a los 93 años . La noticia fue confirmada por su entorno familiar , el productor y guionista Bob Gale y el sitio oficial de la franquicia.

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Nacido el 20 de junio de 1931 en Calumet , Tolkan construyó una trayectoria de más de cinco décadas en cine, televisión y teatro , caracterizado por interpretar figuras rígidas, intensas y de fuerte presencia.

Su rol más recordado fue el del estricto director Gerald Strickland en Volver al Futuro, donde encarnó a una autoridad escolar inflexible que se volvió icónica dentro de la trilogía dirigida por Robert Zemeckis . El personaje reapareció en las secuelas de 1989 y 1990 , consolidando su lugar en la cultura popular.

Un año después, participó en Top Gun, bajo la dirección de Tony Scott , donde interpretó al comandante “Stinger ”, superior del personaje de Tom Cruise , reforzando su perfil como figura de mando en pantalla.

Antes de dedicarse a la actuación, Tolkan sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Corea . Luego estudió en el Coe College y en la Universidad de Iowa , hasta que se trasladó a Nueva York para formarse como actor.

Allí ingresó al prestigioso Actors Studio, donde se entrenó con figuras clave como Stella Adler y Lee Strasberg, referentes del método interpretativo estadounidense.

Su debut televisivo ocurrió en los años `60 con la serie Naked City, punto de partida de una carrera sostenida en múltiples formatos.

Además de sus roles más populares, Tolkan participó en numerosas producciones de peso. Entre ellas se destacan Serpico, junto a Al Pacino, "The Amityville Horror", "WarGames" y "Dick Tracy". También trabajó bajo la dirección de Sidney Lumet en títulos como "Prince of the City y Family Business".

En televisión, tuvo participaciones en series como "Miami Vice", "The Wonder Years" y "The Fresh Prince of Bel-Air", además de dirigir episodios en algunos proyectos.

Su carrera teatral también fue relevante: integró el elenco original de "Glengarry Glen Ross", escrita por David Mamet, durante su estreno en Broadway en la temporada 1984-1985.

Vida personal y legado

Tolkan compartió más de cinco décadas de vida con su esposa, Parmelee, a quien conoció en 1971 durante una producción teatral off-Broadway. La pareja permaneció unida hasta el fallecimiento del actor.

En sus últimos años residió en Saranac Lake, donde construyó una casa para exhibir su colección de arte. Su último trabajo en cine fue "Bone Tomahawk", lo que cerró una extensa trayectoria artística.

Tras su muerte, la familia solicitó que quienes deseen homenajearlo realicen donaciones a refugios de animales, en línea con el vínculo que el actor mantuvo durante toda su vida con esa causa.

Con una carrera marcada por personajes firmes e inolvidables, James Tolkan dejó una huella indeleble en el cine y la televisión, especialmente en una generación que lo recuerda como una de las figuras más icónicas del cine de los años 80.