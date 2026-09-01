La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que los ingresos tributarios de agosto sumaron un total de $20,5 billones lo que representó variación cero en términos reales en relación a igual mes del año pasado. Con ello, el gobierno sumó dos meses seguidos sin caída de recursos.
La recaudación de impuestos sumó dos meses sin caídas y alcanzó los $20,5 billones en agosto
Los ingresos tributarios mostraron estabilidad en el octavo mes del año, en parte, debido a las postergaciones del vencimiento del Impuesto a las Ganancias. El IVA en cambio, siguió mostrando una tendencia declinante.
-
Coparticipación: se frenó la caída de los recursos enviados a las provincias, pese a que el IVA no levanta
-
Impuesto a las Ganancias: cuáles son las consecuencias del nuevo régimen de anticipos para personas humanas
"Los recursos tributarios de agosto alcanzaron $ 20.5 billones, con una variación interanual de 33,5%. Este mes se registró un alto crecimiento de la recaudación por Derechos de exportación", explicó ARCA.
El organismo precisó al respecto que "incidió a favor la baja base de comparación, debido a que en junio y principios de julio 2025 se habían adelantado derechos que suelen ingresar en agosto, a causa de la baja de alícuotas transitoria dispuesta por el Decreto 38/2025 que se encontró vigente hasta finales de junio 2025".