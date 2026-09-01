La pintoresca localidad de Entre Rios perfecta para una escapada de relajación

Este paraíso desbordante de tranquilidad es una de las joyas que alberga Entre Ríos dentro de su vasto territorio.

Con una calma única, este rincón es una de las joyas entrerrianas poco conocidas.

Hay rincones ideales para el turismo en toda la Argentina, aunque no todos tienen el mismo fin. Hay sitios donde el plan necesita varios días para aprovecharlo al máximo y otros que con un fin de semana largo dejan conformes a cualquiera de sus visitantes.

Ubajay es una de esas joyas que se encuentran en Entre Ríos y que con poco permiten pasar jornadas inolvidables. Desde su importante e interesante historia hasta la razón que le da nombre, todo tiene a la naturaleza como máxima protagonista en un lugar tan calmo como llamativo.

Ubajay es una pequeña localidad ubicada en el municipio de Colón , dentro del departamento homónimo de Entre Ríos . Está a 237 kilómetros de la capital provincial y forma parte de la famosa ruta turística del "Arroz, vino y yatay".

Esta planta le da el nombre al lugar y forma parte de la vida diaria de sus pobladores.

Su nombre proviene del árbol de la zona, el ubajay, cuyo término nace del guaraní " yvahái " y significa " fruta ácida ". Este es nativo de Sudamérica y da un fruto comestible que le hace honor al poblado, utilizado en dulces, mermeladas y vinagres.

El principal atractivo para el turismo está en el Parque Nacional El Palmar . Allí hay una gran variedad de actividades y la más destacada es el avistaje de fauna, con ejemplares de carpinchos, vizcachas, zorros y distintas especies de aves.

Además, pueden verse las centenarias palmeras de yatay. Tiene una red de senderos para vehículos y circuitos destinados a quienes quieran caminar. No es necesario recorrer el lugar con guía, aunque existen distintos servicios para quienes quieran aprender más.

El apartado cultural también tiene su lugar aquí. El recorrido por el patrimonio ferroviario ayuda a entender la historia de los primeros colonos. Además, el Museo Histórico Regional conocido como La Estación guarda los viejos trenes utilizados en el pueblo. Sus salas permiten comprender toda la estructura previa a la modernización.

Finalmente, la gastronomía juega su propio papel. Se pueden degustar productos hechos con el fruto nativo conocido como ubajay y también con las palmeras yatay. Hay un gran abanico de opciones, entre las que se destacan mermeladas, licores, jugos y vinagres.

Cómo ir hasta Ubajay

Por la distancia, los 237 kilómetros desde Paraná hasta Ubajay se hacen en poco más de tres horas, debido al mal estado de algunos tramos de la Ruta Nacional 18. Se debe recorrer la misma hasta el empalme con la Ruta Provincial 38 y luego conectar con la Ruta Nacional 14, que llega al pueblo.

Quienes no cuenten con vehículo propio pueden optar por la Terminal de Ómnibus de Paraná. Aunque no hay transporte directo, se puede llegar hasta Concordia o Colón y hacer allí el transbordo hacia la localidad.