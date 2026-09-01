El encuentro internacional se realizará el 7 y 8 de septiembre y reunirá a más de 500 empresarios e industriales de Argentina e Italia para impulsar inversiones, cooperación y la integración de pymes a cadenas de valor estratégicas.

El encuentro internacional se realizará el 7 y 8 de septiembre.

La Ciudad de Buenos Aires será sede del X Foro PyMEs Italia–América Latina 2026 , que se desarrollará el 7 y 8 de septiembre con la participación de gobernadores, empresarios y más de 500 industriales argentinos e italianos. El encuentro buscará fortalecer la cooperación económica y generar nuevas oportunidades de inversión para pequeñas y medianas empresas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El foro estará centrado en la incorporación de pymes nacionales a las cadenas de valor de sectores estratégicos como energía, metalmecánica, agroindustria, moda e indumentaria, digitalización y automatización. La iniciativa es promovida por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina ( ADIMRA ) y el Instituto Ítalo-Latinoamericano ( IILA ), con el respaldo de la UIA, la Cancillería, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina.

Durante las dos jornadas habrá sesiones plenarias, rondas de negocios B2B, talleres especializados, actividades de networking y visitas técnicas a establecimientos industriales argentinos, con el objetivo de facilitar el contacto entre compañías de ambos países.

El lunes 7 de septiembre , la apertura estará a cargo de Elio Del Re , presidente de ADIMRA, y Giorgio Silli, secretario general del IILA. Luego se desarrollarán encuentros B2B y talleres sobre internacionalización, financiamiento y experiencias de cooperación tecnológica.

El martes 8 , el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, participará del panel “ Energía para el desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor ”. La jornada continuará con sesiones plenarias dedicadas a distintos sectores productivos, con la participación de referentes de la industria argentina y funcionarios gubernamentales.

El foro estará centrado en la incorporación de pymes nacionales a las cadenas de valor de sectores estratégicos como energía, metalmecánica, agroindustria, moda e indumentaria, digitalización y automatización. Pixabay

Además, se expondrán casos de pymes vinculados con procesos de inversión y crecimiento y se abordará la cooperación para el desarrollo productivo entre Argentina e Italia, con la participación de los cancilleres de ambos países.

El peso de la industria metalúrgica

La industria manufacturera es uno de los principales motores de la economía argentina y cuenta con una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas. En ese marco, la industria metalúrgica ocupa un lugar estratégico por su escala y su carácter transversal.

Según los organizadores, el sector reúne más de 20.000 empresas en todo el país y genera alrededor de 300.000 empleos directos. La actividad abastece con bienes, componentes, tecnología y servicios especializados a sectores como energía, minería, petróleo y gas, agroindustria, transporte, construcción y otras ramas de la industria manufacturera.

La realización del foro en Argentina apunta a reforzar el posicionamiento del país como plataforma para la cooperación industrial internacional. En esta décima edición habrá una importante delegación de empresarios italianos vinculados con asociaciones industriales, que buscarán intercambiar experiencias y explorar oportunidades de inversión y cooperación con empresas argentinas y latinoamericanas.

Los cuatro ejes del Foro

La agenda estará organizada alrededor de cuatro áreas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo conjunto: