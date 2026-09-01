Franco Colapinto estrenará mejoras en su Alpine durante el Gran Premio de Italia

El argentino contará en Monza con el mismo paquete de actualizaciones que utilizó Pierre Gasly en Países Bajos. Antes de salir a pista, habló sobre su renovación y anticipó sus expectativas.

Luego de sumar dos puntos con Pierre Gasly en el Gran Premio de Países Bajos , Alpine decidió incorporar al auto de Franco Colapinto el mismo paquete de mejoras que utilizó el piloto francés en Zandvoort. De esta manera, ambos competirán en igualdad de condiciones este fin de semana en Monza .

El décimo puesto del francés en la carrera principal, y el octavo en la Sprint, dejó buenas sensaciones en el equipo , mientras que el decimocuarto lugar del argentino sentenció la necesidad de mejorar ese auto. Steve Nielsen, director de Alpine, aseguró que se fueron contentos de Zandvoort al ver que el paquete de mejoras funcionó y lo replicarán para Colapinto .

“Volvemos a Monza tras un retorno positivo a las carreras en Zandvoort . De hecho, al final nos quedamos un poco decepcionados por habernos llevado solo dos puntos ya que, viendo las circunstancias del domingo, probablemente era posible algo más ”, aseguró Nielsen en un comunicado de prensa.

Además, el director agregó que esperan comenzar a puntuar más seguido a partir de ahora: “Esto debería darnos la plataforma para tener a ambos autos ahí arriba y compitiendo por puntos, pero sabemos que tenemos más trabajo por hacer para extraer el máximo de nuestro paquete ”, sentenció.

En lo que va de temporada Pierre Gasly sumó 44 puntos y se encuentra en el noveno lugar del mundial de pilotos, mientras que Franco Colapinto pudo obtener 19 y está en la doceava posición. Por otro lado, Alpine se mantiene en la sexta posición del mundial de constructores con 63 puntos.

La palabra de Colapinto en la previa de Monza

Si bien la cabeza del pilarense está puesta en el fin de semana que está por delante, hace tan solo unos días se oficializó su renovación con Alpine hasta 2027 y en un comunicado oficial del equipo demostró su alegría.

“Han sido un par de semanas bastante agitadas para mí desde que volvimos a correr en Zandvoort después del parón de verano. Estoy encantado de que el equipo haya confirmado que me quedaré el año que viene junto a Pierre”, comenzó.

Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly: las caras de Alpine para 2027. Alpine

Además, aprovechó para hacer un balance de lo que vivió en este año y medio con el equipo francés: “Hemos logrado un progreso importante este año, tanto con el coche como con mi pilotaje, así que estoy muy satisfecho de que se haya reconocido y seguiré dando lo mejor de mí para este equipo. Pero, por ahora, nuestra atención se centra por completo en Monza y en nuestra posición en el campeonato”, aseguró.

Por último, demostró la ilusión que le hace volver a pilotar en el trayecto de este domingo: “Debuté en la F1 en este circuito y siempre es un placer correr aquí ante la afición italiana. Este fin de semana será mi primer fin de semana con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre utilizó la última vez, y estoy deseando probarlo a partir del viernes y competir con él este fin de semana. El paso parecía prometedor y trabajaremos duro para adaptarnos a los cambios lo antes posible”, concluyó Colapinto.