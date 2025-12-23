Lali Espósito anunció su primer recital en el Monumental: "Prepárense para atender al demonio" + Seguir en









La noticia más esperada por los fanáticos de la cantante fue confirmada este martes. El show será el 6 de junio de 2026.

Lali hará su primer show en el Monumental el próximo 6 de junio.

Después de haber hecho cinco recitales a lo largo de 2025 en Vélez con entradas agotadas, Lali confirmó este martes la noticia más esperada por sus fanáticos y anunció que finalmente en 2026 se presentará en el Monumental, el estadio más grande del país. El show será el próximo 6 de junio y las entradas saldrán a la venta este viernes 26 de diciembre. "Prepárense para atender al demonio el 6.6.26", anticipó.

El anuncio empezó a palpitarse durante su último show en Vélez el martes pasado, cuando la artista empezó a dar pistas de este nuevo gran desafío en su carrera. Al finalizar su presentación, las pantallas del estadio proyectaron un video en blanco y negro que recorrió diferentes puntos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y que terminó con la propia Lali agregando una línea roja a la estrella blanca que ilustra la tapa de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Sobre la figura apareció el número 666, lo que hizo que sus seguidores empezaran a especular, tanto por los colores de la imagen como por las cifras, que anticipaban la fecha del show.

image "Después de que llenaran cinco veces el estadio de Vélez en un año, vamos juntos por el sueño del Monumental! La fiesta del pop se apodera de River!!!", anunció Lali a través de su cuenta de Instagram y agregó: "Me voy a soñar con el pogo de FANÁTICO. Felices fiestas!!".

El texto acompaña a un vídeo de presentación del próximo recital. "Lo estábamos esperando", dice Lali, en blanco y negro dentro de un auto -de patente 666-, para abrir. A lo largo del clip, se a la artista recorriendo la Ciudad y pintando la estrella de su último disco en distintos puntos emblemáticos mientras se escucha Fanático de fondo. Sobre el cierre, termina con la incógnita que había dejado abierta en Vélez y confirma lo que muchos sospechaban: Lali tendrá su propio show en River el 6 de junio de 2026.

Lali tendrá su primer recital en el Monumental: cuánto costarán las entradas

Campo Delantero $130.000 + costo de servicio

Campo General $70.000 + costo de servicio

Plateas San Martin Y Belgrano Preferenciales $110.000 + costo de servicio

Plateas San Martin Y Belgrano Altas $75.000 + costo de servicio

Platea Sivori Media $80.000 + costo de servicio

Platea Sivori Alta $50.000 + costo de servicio Además, habrá preventa exclusiva y seis cuotas sin interés con tarjeta VISA del Banco Galicia.