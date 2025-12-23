Rescataron 23 perros de un criadero ilegal en Saavedra: algunos estaban agonizando + Seguir en









El operativo fue realizado por la UFEMA en una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde los animales vivían hacinados, desnutridos y en condiciones extremas de crueldad.

Algunos de los perros estaban agonizando.

Otro caso de maltrato animal fue descubierto en el barrio porteño de Saavedra, donde un operativo judicial permitió rescatar 23 perros de raza que eran mantenidos en un criadero ilegal, algunos de ellos en estado de agonía, con signos evidentes de abandono, desnutrición y graves problemas de salud.

El operativo estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) y fue calificado por los propios agentes como “desgarrador”. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Pico al 4900, donde se constató la presencia de ejemplares de Airedale Terrier que sobrevivían en un contexto de tortura sistemática.

Al ingresar a la propiedad, efectivos policiales y médicos veterinarios encontraron a los animales en un avanzado estado de deterioro físico, sometidos a hacinamiento extremo. Los perros estaban encerrados en jaulas oxidadas, sin posibilidad de moverse, y viviendo sobre sus propios desechos, en un ambiente insalubre y sin condiciones mínimas de bienestar.

las-mascotas-estaban-hacinadas-jaulas-oxidadas-y-agua-ni-comida El operativo fue catalogado por los propios agentes como “desgarrador”. Algunos de los canes presentaban infecciones cutáneas severas, heridas abiertas y lesiones visibles, mientras que otros se encontraban directamente en estado de agonía, con deshidratación, desnutrición y un serio riesgo de vida. La gravedad del cuadro obligó a una intervención inmediata.

Por disposición del fiscal Blas Matías Michienzi, se ordenó el secuestro de los 23 perros, que fueron trasladados de urgencia a centros de atención veterinaria y a refugios de distintas organizaciones no gubernamentales, donde quedaron bajo tratamiento y resguardo.

Qué dice la ley de Maltrato Animal La Ley N° 14.346, de Maltrato Animal, castiga con prisión de 15 días a un año a quienes inflijan malos tratos o actos de crueldad contra animales. La norma tipifica como delitos conductas como el abandono, la falta de alimentación, el maltrato en trabajos forzados y las mutilaciones no justificadas, entre otras prácticas prohibidas.