Rechazan apelaciones y avanza el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

La Cámara de San Isidro declaró inadmisibles los recursos de varias defensas y despejó el camino hacia el debate oral, previsto para comenzar el 17 de marzo.

El camino hacia el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona quedó más despejado luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazara los recursos presentados por varias defensas. La decisión acerca el inicio del debate oral, fijado para el 17 de marzo, tras la nulidad del proceso anterior.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro resolvió, por mayoría, declarar inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Agustina Cosachov, Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Ricardo Almirón, todos acusados por el homicidio simple con dolo eventual de Diego Maradona. La decisión despeja uno de los principales obstáculos procesales y acerca la fecha del nuevo juicio oral.

El fallo llega luego del escándalo que involucró a la ex jueza Julieta Makintach y que derivó en la nulidad del primer debate. Tras ese episodio, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro confirmó que el nuevo juicio comenzará el 17 de marzo, con la participación de 228 testigos. En ese proceso son siete los imputados: el neurocirujano Luque; la psiquiatra Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Almirón y su jefe Mariano Perroni; la coordinadora de la prepaga Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

En paralelo, continúa la causa contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien, representada por el abogado Rodolfo Baqué, insistió en mantener vigente el juicio por jurados popular desdoblado solicitado oportunamente. Ese planteo fue aceptado, aunque el debate aún no tiene fecha definida.

La resolución fue adoptada este martes por los jueces de la Sala 3, Carlos Fabián Blanco y Gustavo Adrián Herbel, con la intervención dirimente de Oscar Quintana. El tribunal rechazó una sucesión de planteos defensivos y desactivó uno de los nudos procesales centrales que demoraban el avance hacia el nuevo juicio oral.

El planteo El conflicto principal se originó en el pedido de las defensas para que todos los imputados fueran sometidos a un juicio por jurados. Esa pretensión chocó con la postura de los órganos judiciales, que ya habían dispuesto la escisión del expediente: juicio por jurados únicamente para Madrid y trámite ante un tribunal técnico para el resto de los acusados. Otro de los ejes del planteo defensivo giró en torno al principio de non bis in ídem, que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. La defensa de Cosachov sostuvo que la nulidad del juicio anterior no habilitaba un nuevo proceso y afirmó que “no importa que el acusado haya sufrido pena o no”. En el mismo sentido, la defensa de Almirón reclamó el sobreseimiento inmediato y sostuvo que “la garantía constitucional del non bis in ídem debe aplicarse al caso”. La Cámara rechazó ambos argumentos al señalar que el proceso anulado no concluyó con veredicto ni sentencia sobre el fondo. Tampoco prosperaron los pedidos para realizar audiencias más amplias destinadas a debatir nuevas nulidades o planteos ya tratados. Los jueces subrayaron el carácter restrictivo de esas instancias y explicaron que “tiene por objeto exclusivo el control de la oferta de prueba y la depuración de cuestiones pendientes previas al debate, no la reiteración de temáticas o excepciones agotadas. Por ende, no corresponde acceder a la audiencia requerida con ese alcance”. Con la inadmisibilidad de los recursos de Cosachov, Luque, Forlini y Almirón, quedó cerrada la vía de reclamo vinculada a la unidad del debate y a la revisión de nulidades. El proceso continuará con juicios en paralelo: el juicio por jurados respecto de Madrid y el debate técnico para el resto de los imputados, quienes solo podrán formular futuras objeciones mediante protestas formales y eventuales recursos contra una sentencia definitiva. De este modo, los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig ven despejado el camino para avanzar con la dinámica prevista, que ya fue definida en audiencia: “La decisión del tribunal es que el juicio se realice los días martes, miércoles y jueves entre las 10 y las 17”.