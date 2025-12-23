Aseguran que Christian Petersen consumió cocaína y otras drogas antes de su descompensación

Revelaron los resultados del examen toxicológico realizado sobre Christian Petersen y aseguran que el chef consumió cocaína y otras drogas, previo a participar de la excursión en el volcán Lanín de San Martín de los Andes, donde se descompensó y sufrió una afección cardíaca. Petersen permanece internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

En base a la información que dieron a conocer en El Trece, el reconocido cocinero de gran trayectoria televisiva "pidió estar solo", pero "se puso violento" y "lo tuvieron que bajar sedado". "La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas” , comunicó la periodista Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano.

En el mismo sentido, la comunicadora dejó una reflexión al momento de exponer los riesgos a este tipo de conductas: “Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda. Traten de no hacerlo”.

A días que se revelara la internación de Christian Petersen tras sufrir una afección cardíaca mientras realizaba una excursión al volcán Lanín, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitieron un comunicado oficial donde revelaron cómo fueron las horas previas de la descompensación del reconocido chef.

Los guías relataron que el chef tuvo “cambios en su comportamiento”, lo que “resultó molesto para el descanso del grupo”.

En principio, a través de sus redes sociales señalaron que, durante el chequeo previo de equipo, Petersen “manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”.

“Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio”, detallaron.

Sin embargo, alrededor de las 00hs “se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo”. “Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”, agregaron.

El descenso se inició a las 4 y al mismo tiempo se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación, pero “aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”, sostuvieron en el escrito publicado en las redes sociales de AAGM, en línea a las primeras informaciones que trascendieron.