Larreta, ante intendentes por cambio climático, insistió con plan Federal

“Celebro que hoy estemos todos acá, después de tantos meses de trabajo conjunto, con el foco puesto en encontrar soluciones federales a esta crisis climática sin precedentes. Me enorgullece muchísimo ver que estamos reunidas personas de todos los partidos políticos: intendentes de Juntos por el Cambio, del peronismo, de partidos provinciales, y la verdad es que esto es lo mejor que podemos hacer: mostrar con el ejemplo que el camino para resolver los problemas de los argentinos es trabajando juntos. Me da esperanza lo que estamos logrando juntos. Hacía mucho tiempo que en la Argentina no había un consenso tan grande y tan amplio”, destacó Larreta.

Después los “compromisos” fueron presentados en una conferencia de prensa que dieron el jefe porteño y los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Eduardo Tassano (Corrientes), Bettina Romero (Salta) y Soledad Martínez (Vicente López) .

Entre otros, los compromisos a los que adhirieron las ciudades argentinas incluyen: reconocer la emergencia climática y la relevancia de las ciudades en su abordaje, limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C y ser carbono neutrales a 2050.

Para Larreta, la cumbre es una oportunidad del país para conectarse con el mundo. “Hoy, los ojos del mundo están puestos en la Argentina” dijo y que “no podemos dejar pasar esta nueva oportunidad de integrarnos. A mí me duele ver a la Argentina cada vez más aislada, porque cerrarnos al mundo limita nuestro potencial de crecimiento. En cambio, integrarnos significa inversiones, exportaciones y, sobre todo, trabajo. Tenemos que asumir el desafío de priorizar el desarrollo de nuestras economías regionales por sobre la confrontación política, tal como estamos haciendo en este Foro Urbano Federal” .

También habló el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, remarcando que “es la primera vez que ciudades argentinas participan activamente de una Cumbre de C40 y se suman, así, al debate global de cara a la COP27. Así como las ciudades están liderando la lucha contra el cambio climático en el mundo, buena parte de esta agenda en nuestro país depende también del compromiso de las ciudades argentinas. Estos consensos que logramos hoy ponen a las ciudades argentinas al frente de un debate clave para el desarrollo”.

Hoy será la apertura internacional del encuentro. Larreta junto a más de 120 alcaldes de todo el mundo, , y el alcalde de Londres y presidente de C40, Sadiq Khan, harán la apertura internacional en el Centro de Convenciones de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40.