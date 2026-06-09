Las exportaciones de China volvieron a superar las expectativas por el boom de la IA

La balanza comercial china tomó impulso en mayo, gracias al fuerte aumento de los envíos de productos de alta tecnología, semiconductores, procesadoras de datos, vehículos y celulares.

China comenzó a utilizar sus reservas estratégicas de petróleo para reducir el impacto económico de la guerra en Medio Oriente.

A pesar de la guerra comercial que mantiene con EEUU , la economía de China se mantuvo resiliente durante mayo. La balanza comercial volvió superavit gracias al incremento de las exportaciones tecnológicas y de alto valor agregado , en un contexto en que el auge de la IA disparó la demanda de este tipo de productos.

Las exportaciones subieron 19,4% interanual el mes pasado , un incremento respecto a la suba de 14,1% de abril y por encima de lo proyectado por los analistas del mercado (+15%), lo que elevó el crecimiento de las exportaciones en lo que va del año al 15,5% interanual .

Como consecuencia, el superavit comercial se mantuvo sólido , por un total de u$s105,43 billones , el nivel más alto en tres meses.

Las exportaciones chinas de productos de alta tecnología (50,9%), semiconductores (110,9%), máquinas de procesamiento automático de datos (66%), teléfonos móviles (44,3%), automóviles (39,3%) y barcos (31,0%) continuaron creciendo con fuerza durante el mes pasado. También se observó un repunte en las exportaciones chinas de petróleo, que subieron 27,2% interanual en mayo.

Por destino de exportación, se registró un fuerte repunte de las exportaciones a EEUU , que aumentaron un 35,4% interanual, el mayor crecimiento desde 2021.

"Esta recuperación se debe principalmente a un efecto base, más que a la visita de Trump a China. Cabe recordar que mayo de 2025 marcó el punto álgido de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cuando los aranceles adicionales a China se dispararon hasta el 125%", explicó el economista del banco ING, Lynn Song. Y agregó de que "es probable que este efecto se debilite a partir de los datos del próximo mes".

japon corea del sur (1) El informe de mayo también mostró un aumento de las importaciones provenientes de Coreal de Sur y Japón.

Las importaciones también avanzan

Por su parte, las importaciones también aumentaron, con un salto de 27,4%, por encima del 25,3% del mes previo. En cuanto al origen de las importaciones, también se observó una recuperación en las importaciones procedentes de Estados Unidos (+20,4%).

Sin embargo, el principal origen de las importaciones chinas está en Asia: las provenientes de Corea del Sur subieron 83,6%, las de Japón un 29,2% y las del Sudeste Asiático avanzaron 28,2%.

"Por ahora, el crecimiento de las importaciones chinas sigue estando impulsado principalmente por el sector tecnológico, más que por el energético, como lo demuestra el fuerte aumento de las importaciones procedentes de Corea", argumentó Lynn.

De hecho, las importaciones chinas de alta tecnología aumentaron un 46,8% interanual en mayo, con un incremento del 68% en las importaciones de semiconductores y del 80,1% en las de máquinas de procesamiento automático de datos.

El fantasma de la guerra en Medio Oriente

A pesar de que China es el mayor importador mundial de petróleo crudo, desde ING explicaron que a partir de los datos de abril, se observó una fuerte caída en los volúmenes de importación, mientras que los valores aumentaron ligeramente debido a los precios más altos.

En mayo, por su parte, los volúmenes de importación de petróleo crudo cayeron un 29% interanual, mientras que los valores aumentaron un 10%. "Las grandes reservas de petróleo de China le otorgan mayor flexibilidad para ajustar estratégicamente sus importaciones", explicó Lynn.

Sin embargo, advirtió que "si no se alcanza una solución en Medio Oriente y persisten las interrupciones en el suministro y los altos precios de la energía, es razonable esperar que los importadores chinos regresen al mercado a niveles más regulares".

Y agregó que "es probable que los responsables políticos sean reacios a permitir que las reservas estratégicas se agoten más allá de cierto punto por razones de seguridad energética".