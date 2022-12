Las tasas del FMI recién se discutirán en 2023 (hay que convencer a EE.UU.)

Durante el 2022 no habrá novedades sobre la aplicación de las sobretasas de interés que aplica al país el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas. Cualquier debate interno dentro del organismo financiero que maneja Kristalina Georgieva pasará al 2023. Y, probablemente, sólo se volverá a discutir en la cumbre de primavera del FMI, que de manera conjunta se realizará en abril del próximo ejercicio. Hasta ese momento, el directorio del Fondo no tocará el tema; pero Argentina y el resto de los países interesados podrán hacer el tradicional “lobby” para convencer a los accionistas mayoritarios que manejan el board para que revisen la actitud de no mover los intereses. Dicho de otra manera, Argentina tendrá que cambiar la posición de los Estados Unidos y de estados europeos encabezados por Alemania y Países Bajos quienes junto con Japón imponen la negativa para reducir los sobregiros que deben pagar Argentina y los deudores que no cumplen con sus compromisos.