3 claves para cuidar y educar a tu gato para que sea una mascota saludable

Juego, alimentación e higiene: los 3 pilares para cuidar a tu gato

Juego

El juego no solo es una actividad recreativa para los gatos, sino un componente esencial para su salud física y bienestar emocional. A través del juego, los felinos mantienen su agilidad y fuerza muscular, liberan energía acumulada y reducen el estrés. Proporcionarles juguetes adecuados, como ratones de peluche o juegos interactivos con láseres, no solo los entretiene, sino que también estimula su instinto natural de caza. Este tiempo de juego no solo fortalece el vínculo entre el gato y su cuidador, sino que también juega un papel crucial en la prevención de problemas de comportamiento, como el aburrimiento destructivo o la agresión.