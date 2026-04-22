Ya es posible entender a los perros y gatos: el invento que millones esperaron durante toda su vida

Este aparato le pondrá fin a una de las mayores ambiciones de los humanos, permitiéndole establecer el contacto necesario con sus mascotas.

Millones sueñan con poder tener la posibilidad de comunicarse con su mascota, que en muchas ocasiones pasa a formar parte de la familia. Los maullidos y ladridos suelen ser una de las maneras de comunicarse, pero la ausencia del habla es un aspecto que intriga a los humanos desde hace muchos años.

Ante este contexto, siempre se trabajó con la idea de conseguir la tecnología necesaria, la cual solo llegaba a verse en un marco de las películas. Pero, como siempre, la realidad termina de superar la ficción y llegó al mercado la alternativa ideal para cumplir el objetivo de muchos dueños de animales.

El aparato se llama PettiChat y está pensado para colocarse en el collar de perros y gatos. Su comparación con Up no es casual: en la película de Pixar, el perro Dug usa un collar que traduce sus pensamientos en frases entendibles para los humanos.

Acá la idea va por un camino parecido , aunque con una promesa mucho más concreta: captar ladridos o maullidos, analizarlos y convertirlos en mensajes que llegan al teléfono del dueño casi al instante.

El dispositivo combina micrófonos de alta sensibilidad y sensores de movimiento. No se limita a registrar el sonido aislado , sino que también toma la intensidad, el tono y el contexto físico del animal. Con esa información, el sistema intenta diferenciar si el perro está alertando por la llegada de alguien, si el gato está incómodo, si hay ansiedad o si aparece una necesidad puntual, como salir o recibir atención.

Uno de los puntos más llamativos es que no se queda solo en la traducción hacia el humano. El collar incluye un altavoz integrado que permite una comunicación en ambos sentidos. Eso quiere decir que la persona puede hablar desde la aplicación y el dispositivo reproduce ese mensaje para la mascota, con la promesa de facilitar interacciones simples o ayudar en situaciones de estrés, como la ansiedad por separación.

Además, PettiChat fue pensado para el uso diario y no como un experimento de laboratorio. Según la información difundida por sus creadores, pesa 27 gramos, ofrece hasta 14 días de autonomía con una sola carga y funciona conectado a una aplicación móvil que también genera informes sobre el estado emocional y el nivel de actividad del animal.

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Cómo funciona y cuál es la diferencia con los inventos similares

La principal diferencia con otros intentos parecidos es la base de datos con la que fue entrenado. PettiChat utiliza un sistema de inteligencia artificial alimentado con 1.5 millones de registros de audio y comportamiento de mascotas.

A partir de ese material, el algoritmo busca reconocer patrones y devolver una traducción en tiempo real con una precisión que sus responsables ubican en el 94,6%.

Eso lo separa de dispositivos más viejos que apenas clasificaban ladridos o maullidos en categorías generales, como hambre, nerviosismo o enojo. Acá la promesa es más ambiciosa porque no se habla solo de detectar una emoción básica, sino de aprender los matices de cada animal.

De hecho, uno de los argumentos centrales del proyecto es que cuanto más tiempo use el collar una mascota, mejor podrá el sistema reconocer sus sonidos particulares y ajustar la interpretación.

También hay otra diferencia importante: no se presenta como una app ni como un juguete aislado, sino como un equipo que trabaja de forma continua desde el collar. Esa permanencia es la que le permite registrar hábitos, reacciones y cambios de comportamiento, algo clave si de verdad quiere ir más allá de la simple curiosidad y transformarse en una herramienta de uso cotidiano.

En cuanto al precio, sí hay un dato concreto. La campaña de lanzamiento arrancó con valores desde 119 dólares para el pack básico en reserva anticipada, con las primeras entregas previstas para junio de 2026.