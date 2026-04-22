¿Tu gato te rasguña los muebles? Descubrí el motivo y qué significa este comportamiento

Este hábito es clave para el bienestar del animal y no debe reprimirse, sino redirigirse. Conocé los detalles.

El rascado en gatos responde a necesidades naturales y puede intensificarse por estrés, aburrimiento o falta de estímulos.

Rasguñar muebles es uno de los comportamientos más frecuentes en los gatos y, al mismo tiempo, uno de los que más conflictos genera en el hogar. No se trata de un acto de rebeldía o desobediencia, sino que responde a necesidades naturales de la mascota , que cumplen un rol fundamental en su bienestar físico y emocional.

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Este hábito aparece desde edades tempranas y se mantiene a lo largo de la vida del gato. Puede intensificarse en determinados contextos, como cambios en el ambiente o falta de estimulación, pero en esencia forma parte de su comportamiento instintivo . Entender por qué lo hace es clave para evitar daños en muebles sin afectar la salud del animal.

El rascado cumple múltiples funciones en la vida de un gato. Una de las principales es el mantenimiento de sus uñas . Cuando raspa superficies, el animal elimina las capas externas desgastadas, lo que le permite mantenerlas afiladas y en buen estado.

Además, es una forma de marcar territorio . Los gatos tienen glándulas en sus patas que liberan feromonas, por lo que al rasguñar dejan señales olfativas. Esto les permite delimitar su espacio y sentirse más seguros en su entorno.

Otra función importante es el estiramiento . Cuando un gato se apoya sobre una superficie y rasguña, también está activando músculos y tendones, lo que contribuye a su salud física. Es una especie de rutina diaria que involucra ejercicio y liberación de energía.

También puede estar relacionado con la necesidad de descargar tensión. En muchos casos, el rascado aparece en momentos de excitación o después de dormir, como una forma de activar el cuerpo.

Gato Abrigado Imagen: Freepik

Si bien rasguñar es completamente normal, su frecuencia o intensidad pueden dar pistas sobre el estado emocional del gato. Cuando el comportamiento se vuelve excesivo o aparece de forma repentina, puede estar vinculado al estrés o al aburrimiento.

Cambios en el entorno, como mudanzas, la llegada de nuevas personas o mascotas, o modificaciones en la rutina, pueden generar ansiedad en el animal. En esos casos, rasguñar muebles puede convertirse en una forma de canalizar esa incomodidad.

El aburrimiento, anteriormente mencionado, también es un factor clave, especialmente en gatos que viven en interiores. La falta de estímulos, juegos o interacción puede llevarlos a buscar actividades alternativas, y los muebles suelen ser un objetivo fácil por sus formas y texturas, cómo los sillones.

En estos casos, el rascado no solo cumple su función natural, sino que también actúa como una vía de descarga de emociones acumuladas.

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Cómo interpretar el comportamiento de tu gato

Observar cuándo y dónde rasguña el gato puede ayudar a entender el motivo detrás de la conducta. Si lo hace en lugares visibles o cerca de entradas, es probable que esté marcando territorio. Si ocurre en momentos específicos del día, puede estar relacionado con su nivel de actividad o energía.

También es importante prestar atención a las emociones asociadas. Si el gato parece relajado mientras rasguña, es una conducta normal. En cambio, si se muestra ansioso o inquieto, puede ser una señal de que algo en su entorno no está funcionando bien.

Comprender estas señales permite actuar de forma más efectiva y mejorar la convivencia.

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Qué hacer para evitar que dañe los muebles

La solución no está en castigar al gato, sino en ofrecerle alternativas adecuadas. Reprimir este comportamiento puede generar más estrés y empeorar la situación.

Los rascadores son la herramienta principal para redirigir esta conducta. Deben ser firmes, estables y estar ubicados en lugares estratégicos, como cerca de los muebles que el gato suele rasguñar o en zonas de descanso. También es importante que sean atractivos en textura y altura.

Aumentar la estimulación diaria es clave. Incorporar juegos, juguetes interactivos y momentos de actividad ayuda a reducir el aburrimiento y, en consecuencia, la necesidad de rasguñar muebles.

Otra estrategia es proteger las superficies más afectadas con fundas o materiales específicos, al mismo tiempo que se incentiva el uso del rascador. En algunos casos, también se pueden utilizar repelentes diseñados para mascotas, aunque siempre como complemento.

Rasguñar es parte de la naturaleza del gato y no puede eliminarse por completo. Intentar hacerlo es inútil y puede afectar su bienestar. La solución está en aceptar este comportamiento y adaptarlo al entorno del hogar. Ofrecer alternativas, generar estímulos y entender las necesidades del animal permite reducir el impacto en los muebles sin afectar la calidad de vida de nuestros compañeros.