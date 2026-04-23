A una hora de Buenos Aires: el rincón más recomendado de la provincia para descansar sin viajar mucho

Un lugar lleno de aire rural y propuestas en la naturaleza te invita a cortar con la rutina, sin hacer grandes traslados.

Este rincón de la provincia te invita a tomarte una pausa y disfrutar del campo.

Cada vez más personas eligen hacer escapadas cortas para cortar un poco con la rutina. Por eso es que los destinos más cercanos ganan popularidad por ofrecer experiencias tranquilas , ideales para desconectarse sin tener que hacer una planificación extensa. Dentro de la provincia de Buenos Aires hay lugares perfectos para disfrutar de la naturaleza y de un ritmo pacifico.

Algunos de estos destinos proponen un tipo de turismo más simple , alejado del movimiento constante de las grandes ciudades. Así es como aparece Mercedes , un rincón lleno de historia, gastronomía y naturaleza, perfecto para pasar un fin de semana mágico, ya sea en familia, con amigos o con tu media naranja.

En Mercedes se encuentra un rincón rural y clásico, perfecto para alejarse del bullicio de la ciudad.

Mercedes se encuentra en el centro-oeste bonaerense , a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de su partido se ubica Gowland , un pequeño lugar que todavía conserva su historia con el tren. Las vías del Ferrocarril Sarmiento atraviesan el lugar, con un paisaje donde reina el silencio y el aire libre.

La zona sigue manteniendo un perfil más rural , con campos productivos y edificios bajos, perfecto para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza, conocer las historias de los locales y respirar un aire puro.

Qué se puede hacer en Mercedes

El principal atractivo del lugar está en su paz y tranquilidad. Acá se pueden hacer caminatas sin apuro, recorrer la estación ferroviaria y pasear en bicicleta para disfrutar del entorno. Uno de los puntos más visitados es la Cervecería Franz Scheitler, donde se producen variedades artesanales con recetas de origen europeo.

Otra opción interesante es la Estación Experimental Mercedes, un predio dedicado a la investigación agrícola. Ahí mismo se pueden conocer distintos cultivos y recorrer áreas llenas de vegetación, donde se desempeña el trabajo rural. La ciudad ofrece propuestas gastronómicas, espacios culturales y museos que complementan la salida y permiten armar un plan mucho más completo.

Viaje Naturaleza Campo Aire Libre Este destino te invita a reconectar con la naturaleza y descansar de la rutina. Freepik

Cómo ir hasta Mercedes

Llegar a Mercedes desde la Capital es muy fácil, en auto el trayecto más directo se hace en la Autopista Acceso Oeste hasta Luján, y luego la conexión por rutas provinciales en una hora y media, según el tránsito.

Para quienes prefieren el transporte público, el Ferrocarril Sarmiento es la solución, ya que el servicio conecta distintas localidades del conurbano con la zona. También existen opciones de micros de media distancia que salen desde las terminales porteñas y llegan directamente a la ciudad.