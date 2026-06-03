Buenos Aires suma una red académica integrada por 20 instituciones contra el antisemitismo

El objetivo central es potenciar la investigación y la educación para frenar los discursos de odio. Con este fin, las autoridades y diplomáticos aprovecharon el espacio para poner en común programas clave que promueven los derechos humanos y fortalecen la cultura democrática.

La iniciativa fue convocada por el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en el marco del Centro de Excelencia Jean Monnet "René Cassin" y con el patrocinio de la Unión Europea.

Más de 20 instituciones, entre universidades, embajadas y organizaciones civiles y públicas, se dieron cita en la Delegación de la Unión Europea en Argentina para conformar la Red Académica contra el Antisemitismo y la Discriminación . Impulsada por el Instituto Universitario Isaac Abarbanel y el Centro de Excelencia Jean Monnet "René Cassin", la iniciativa busca unir fuerzas en investigación y educación para erradicar los discursos de odio . Durante el encuentro, autoridades y diplomáticos compartieron programas clave para fortalecer los derechos humanos y la convivencia democrática .

La apertura de la jornada estuvo a cargo de Andreas Høj Fierro , primer secretario de la Delegación de Unión Europea (UE) en el país, quien advirtió que el odio hacia los judíos no amenaza solo a esas comunidades, sino a las sociedades democráticas en su conjunto , vinculando directamente esta lucha con la defensa de la dignidad humana, la democracia y el Estado de derecho. Por su parte, el diplomático argentino Federico Villegas Beltrán , expresidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, participó como orador principal y señaló: "Un individuo tiene derechos por ser persona, más allá de su nacionalidad, cultura o religión, y la comunidad internacional en su conjunto tiene que proteger el derecho de esa persona" .

La conformación de esta red cobra una relevancia fundamental en el marco de la presidencia argentina, durante este 2026, de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, el organismo intergubernamental dedicado a promover la educación, la memoria y la investigación sobre la Shoá. En este contexto de compromiso internacional, el rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, Ariel Stofenmacher, remarcó el papel crucial que debe asumir la educación superior frente a los desafíos actuales, sosteniendo con firmeza que la memoria de la Shoá no puede quedar relegada a un tema histórico aislado, sino que debe servir como una herramienta viva para comprender y prevenir el antisemitismo contemporáneo.

Por su parte, la vicerrectora de la institución, la rabina Silvina Chemen, destacó el profundo carácter federal que tuvo la convocatoria y enfatizó la firme decisión de las instituciones participantes de "construir redes, conocimiento y humanidad compartida" frente a las distintas formas de intolerancia que emergen en la sociedad actual. Su testimonio puso de relieve la necesidad de descentralizar estas iniciativas para lograr un impacto real y conjunto en todo el territorio.

A su vez, Agustín Ulanovsky, director del Centro de Excelencia Jean Monnet "René Cassin", calificó el lanzamiento de este espacio como "un paso fundamental" para fortalecer de manera colectiva el compromiso de la comunidad académica con la memoria. Asimismo, concluyó que este tipo de alianzas estratégicas resultan indispensables para sentar las bases de sociedades mucho más inclusivas, plurales y democráticas.

antisemitismo 2 La nueva red enfocará sus esfuerzos en la capacitación de docentes y estudiantes, y en la elaboración de informes y recomendaciones clave para el diseño de políticas públicas en la materia.

Universidades crean red de investigación sobre antisemitismo

Del encuentro participaron los rectores de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, y de la Universidad Kennedy, Alejandro Gómez; la presidenta del Centro de Formación Judicial porteño, Marcela de Langhe; y autoridades de las universidades de Buenos Aires, Tucumán, José C. Paz, San Andrés, Cuyo, la UCA, la UAI, El Salvador, Hurlingham y La Plata, entre otras instituciones nacionales y extranjeras.

De este modo, la nueva red se propone impulsar investigaciones interdisciplinarias sobre antisemitismo contemporáneo, violencia digital, radicalización y desinformación. Asimismo, enfocará sus esfuerzos en la capacitación de docentes y estudiantes, y en la elaboración de informes y recomendaciones clave para el diseño de políticas públicas en la materia