A solo dos horas de Buenos Aires: la joya rural perfecta para una escapada diferente

Este rincón bonaerense todavía conserva su historia, su tranquilidad y unos paisajes únicos para disfrutar durante todo el año.

El rincón que te va a encantar por su paz y tranquilidad.

La provincia de Buenos Aires esconde numerosos destinos poco conocidos que permiten cortar con la rutina sin tener que irse muy lejos . Entre estaciones ferroviarias históricas, calles serenas y construcciones que todavía conservan su esencia, todavía existen lugares ideales para descansar durante un fin de semana.

Uno de esos lugares es Tres Sargentos, una pequeña localidad del partido de Carmen de Areco que mantiene intacto gran parte de su patrimonio. Con menos de 400 habitantes, este paraje atrae visitantes que buscan tranquilidad, tradiciones y el encanto típico de los pueblos bonaerenses.

Tres Sargentos se encuentra en el partido de Carmen de Areco, en el norte de la provincia de Buenos Aires . Según los datos del Censo Nacional de 2010, el pueblo contaba con 391 habitantes.

Su origen se debe al desarrollo ferroviario, en 1906 llegó la línea principal de la Compañía General de Buenos Aires, de capitales franceses y un año después se construyó la estación ferroviaria, cuya arquitectura de estilo francés aún se conserva como uno de los principales símbolos locales.

El nombre de Tres Sargentos recuerda un episodio de la campaña liderada por Manuel Belgrano en el Alto Perú. La denominación homenajea a José María Gómez, Santiago Albarracín y Juan Bautista Salazar, los protagonistas de una acción militar ocurrida el 25 de octubre de 1813 en el puesto conocido como Tambo Nuevo.

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Qué se puede hacer en Tres Sargentos

La visita suele empezar en la histórica estación ferroviaria, considerada uno de los edificios más representativos del pueblo, la construcción todavía mantiene gran parte de sus características originales y hoy funciona como un punto de encuentro para vecinos y turistas. En sus instalaciones funcionan distintos espacios comunitarios, entre ellos una biblioteca, una radio local y un sector gastronómico donde es posible probar platos tradicionales de la región.

Otro de los atractivos consiste en recorrer las calles del casco urbano, los antiguos comercios, las viviendas de época y la plazoleta central ofrecen postales típicas de los pueblos que surgieron alrededor del tren durante los primeros años del siglo XX. La capilla de la Sagrada Familia también forma parte del circuito local, con una arquitectura sencilla y un entorno tranquilo.

Los amantes de la fotografía encuentran en Tres Sargentos numerosos escenarios para capturar imágenes, como la estación, los galpones ferroviarios, los campos que rodean la localidad y las calles poco transitadas que permiten registrar paisajes rurales difíciles de encontrar en la ciudad.

Además, el pueblo es reconocido por haber sido cuna de destacados futbolistas argentinos. De ahí son oriundos Gonzalo Pavone, Mariano Pavone y Tomás Pavone, además de su primo José María Basanta, quien integró el plantel de la Selección Argentina que obtuvo el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014.

Durante varios años también se llevó a cabo la Fiesta de la Maquinaria Agrícola, un encuentro que reunió maquinaria histórica, exposiciones y actividades del trabajo rural. Aunque actualmente permanece suspendida, sigue siendo una referencia importante en la memoria de los vecinos.

Viaje Naturaleza Campo Aire Libre Este destino te va a enamorar completamente. Freepik

Cómo ir hasta Tres Sargentos

Llegar a Tres Sargentos desde la Ciudad de Buenos Aires demanda dos horas de viaje en auto, dependiendo del tránsito. La forma más directa consiste en tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 157. Desde ahí se accede fácilmente al casco urbano mediante los caminos con ingresos bien señalizados.

Otra alternativa es viajar hacia Carmen de Areco y después seguir por los accesos locales que conectan con la localidad. Para quienes disfrutan de las escapadas cortas, Tres Sargentos ofrece tranquilidad y paisajes rurales a pocos kilómetros de la Capital Federal.